غلق كلي لمحور محمد نجيب في اتجاه محور العبور لمدة يومين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 07:27 مساءً - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك لإستكمال تنفيذ أعمال القطع العرضى لمحور محمد نجيب بالإتجاه إلى محور العبور بما فى ذلك مخرج محور الأندلس المتجه لمحور العبور تحديداً بدءاً من فيما قبل مخرج محور الأندلس إتجاه محور محمد نجيب بمسافة "50 متر" تقريباً لتنفيذ خط مياه قطر "1200 متر" المغذى لشبكة مياه مثلث الأمل القطاع الأول عمق حفر "5 متر".. مما يستلزم الغلق الكلى لمحور محمد نجيب فى المتجه لمحور العبور مع تحويل حركة المركبات فى المتجه لمحور العبور يميناً إتجاه المآوى الدورانى ثم العودة لمخرج محور الأندلس لمحمد نجيب والإستكمال مع حركة السير إتجاه محور محمد نجيب إعتباراً من الساعة 12.05 صباح يوم الأثنين الموافق 2026/2/2 ولمدة (يومان فقط).

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.