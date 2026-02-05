ضبط المتهم بإطلاق النار على عامل ببورسعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 03:34 مساءً - فى إطار كشف ملابسات خبر تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعدى أحد الأشخاص على آخر بسلاح نارى وإحداث إصابته ببورسعيد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 يناير المنقضى تبلغ لقسم شرطة المناخ من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة العرب) مصابًا بطلق نارى، وبسؤال والده اتهم (مالك مقهى – مقيم بدائرة القسم) بإطلاق عيار نارى تجاه نجله حال تواجده بإحدى الشوارع، وذلك على إثر خلافات مالية سابقة بينهما، محدثًا إصابته.

أمكن تحديد مكان تواجد مرتكب الواقعة بدائرة مركز شرطة قفط بقنا، وتم ضبطه والسلاح المستخدم فى التعدى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.