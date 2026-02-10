بعد أخر ارتفاع.. سعر الذهب اليوم في مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:27 مساءً - تباين سعر الذهب اليوم في مصر، الثلاثاء الموافق العاشر من شهر فبراير الحالي لعام 2026، وذك خلال منتصف التعاملات اليومية بالأسواق المحلية، جاء ذلك الاختلاف بعد ارتفاعه خلال تعاملات يوم أمس الإثنين، حيث سجل سعر جرام 21 عند مبلغ 6750 جنيه مصري، وذلك وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر

جاء سعر الذهب اليوم في مصر وفقًا لعدد من الأعيرة الذهبية والتي تتمثل كما يلي:

بلغ جرام الذهب عيار 24 عند قيمة تبلغ نحو 7714 جنيه مصري.

بلغ جرام الذهب عيار 21 عند قيمة تبلغ نحو 6750 جنيه مصري.

بلغ جرام الذهب عيار 18 عند قيمة تبلغ نحو 5785 جنيه مصري.

بلغ سعر الجنيه الذهب عند قيمة تسجل نحو 45000 جنيه مصري.

سعر السبائك الذهبية اليوم

بلغ سعر السبائك الذهبية اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات اليومية ليكون كما يلي:

سعر سبيكة 1 جرام تبلغ 7900 جنيه مصري.

سعر سبيكة 2.5 جرام تبلغ 19500 جنيه مصري.

سعر سبيكة 5 جرام تبلغ 39000 جنيه مصري.

سعر سبيكة 10 جرام تبلغ 78000 جنيه مصري.

سعر سبيكة 20 جرام تبلغ 156000 جنيه مصري.

سعر سبيكة 50 جرام تبلغ 390000 جنيه مصري.

سعر سبيكة 100 جرام تبلغ 780000 جنيه مصري.

تراجع سعر البلاتين والبلاديوم

في نفس السياق، فقد تراجع سعر البلاتين بالمعاملات الفورية بقيمة 2%، ووصل بذلك لنحو 2120.05 دولار للأوقية، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.9 %.

ووصل إلى نحو 1682.59 دولار، أما عن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير فقد انخفضت بنسبة 2.2%، ووصلت بذلك لمستوى 4,641 دولارًا للأونصة.