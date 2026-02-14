ضبط عصابة دولية وراء الاستيلاء على حسابات عملاء تطبيق «انستاباي»

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 07:23 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال الإلكترونى ، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى ( نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الأمن العام ) قيام عناصر إجرامية دولية بإحدى الدول الأسيوية بإدارة أحد التطبيقات الإلكترونية الوهمية للنصب والإحتيال على المواطنين عبر إيهامهم بإمكانية إستخدام ذلك التطبيق لمشاهدة القنوات المشفرة مجاناً ، وعقب تفعيلهم للتطبيق يتم إختراق هواتفهم والسيطرة عليها وتوجيه رسائل نصية لهم بأنه تم سحب مبلغ مالى من حساباتهم على تطبيق الدفع الإلكترونى " إنستاباى " ، وحال ولوج المواطن للتطبيق للتأكد من قيمة المبالغ التى تم سحبها من خلال الرقم السرى "code pin" يتم سحب كافة المبالغ المتواجدة به وتحويلها لمحافظ إلكترونية مفعلة بمعرفة (3) عناصر داخل البلاد ليقوموا بدورهم بتحويلها لعملات رقمية مشفرة وإرسالها للعناصر الإجرامية الدولية القائمة على إدارة التطبيق .

عقب تقنين الإجراءات ، أمكن ضبط عناصر التشكيل الإجرامى المتواجدين بالبلاد وبحوزتهم (35 هاتف محمول – 32 شريحة هاتف مفعل على 16 منها محافظ إلكترونية- 2 جهاز كمبيوتر محمول - 8 كروت بنكية - مبالغ مالية – 5 حسابات بتطبيقات خاصة بالإتجار بالعملات الرقمية غير المشروعة - 7 كيلو جرام من الفضة – قرابة كيلو جرام من الذهب) .. هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (8) مليون جنيه .. تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وتحذر وزارة الداخلية من الولوج لروابط مجهولة غير موثقة على شبكة الإنترنت تجنباً لإختراق هواتف المواطنين والإستيلاء على أموالهم .