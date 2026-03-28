ترامب يصف مضيق هرمز بـ"مضيق ترامب".. ورسالة لوسائل الإعلام

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 01:23 مساءً - أشار الرئيس دونالد ترامب، مازحًا، إلى مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنقل النفط ونقطة اختناق رئيسية في الحرب الإيرانية، بـ"مضيق ترامب".

وقال ترامب في خطاب ألقاه في مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي: "على إيران أن تفتح مضيق ترامب - أقصد مضيق هرمز"، مما أثار ضحك الحضور.

ثم قال متظاهرًا بالاعتذار: "معذرةً، أنا آسف جدًا. يا له من خطأ فادح"، قبل أن يوضح: "ستقول وسائل الإعلام الكاذبة: 'لقد قال ذلك عن طريق الخطأ' - كلا، لا أرتكب أخطاءً، ليس كثيرًا. لو حدث ذلك، لكانت لدينا قصة رئيسية".

وجاء هذا التعليق في وقتٍ برز فيه المضيق كمصدرٍ رئيسي للصراع في الحرب، التي توشك على دخول شهرها الثاني، في حين تتباهى الولايات المتحدة بأنها "سحقت" الجيش الإيراني.

وساهمت قدرة إيران المستمرة على إغلاق المضيق بشكلٍ فعّال - ما يعيق الممر الذي ينقل عادةً 20 مليون برميل نفط يوميًا - في اضطرابٍ تاريخي في إمدادات الطاقة العالمية وأسعارها.