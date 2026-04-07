طرح الإعلان الرسمي لفيلم (GOAT) بنسخته العربية المدبلجة بصوت نور النبوي أطلقت شركة Sony Pictures Animation الإعلان الرسمي التشويقي لفيلم الأنيميشن العالمي معوز GOAT بنسخته العر إقرأ المزيد

أطلقت شركة Sony Pictures Animation الإعلان الرسمي التشويقي لفيلم الأنيميشن العالمي «معّوز (GOAT)» بنسخته العربية المدبلجة، اليوم الاثنين، تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائية في مصر والدول العربية.

ونشر الفنان نور النبوي التريلر الخاص بالفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، معلّقًا: "من وأنا صغير وأنا عايز ألعب في دوري المفرمة مع أخطر الوحوش في أخطر الملاعب، ومش بس ألعب .. عايز ابقى ملك على ولاد زماني". "معوز" يوم 23 أبريل في مصر والوطن العربي.

يكشف التريلر عن ملامح القصة التي تدور حول «عزّام»، الماعز الصغير الذي يحلم بأن يصبح بطلاً في دوري المفرمة Roarball، متحدياً صغر حجمه وقلة خبرته، في رحلة مليئة بالتحديات والمواقف الكوميدية والإنسانية.

يظهر في الإعلان الأداء الصوتي للفنان نور النبوي، الذي يجسد شخصية "عزّام"، إلى جانب أصوات باقي النجوم المشاركين في النسخة العربية، ما يمنح العمل طابعاً قريباً من الجمهور العربي.

كما يبرز التريلر أسلوب الفيلم البصري المميز، كونه من منتجي فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse، حيث يجمع بين الإبهار البصري والسرد المشوق.

ومن المتوقع أن يلقى الإعلان تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل تصاعد الاهتمام بالأعمال المدبلجة التي تستهدف العائلات وتقدم محتوى ترفيهياً يحمل رسائل إيجابية.

ويشارك في النسخة العربية المدبلجة نخبة من النجوم من بينهم: تامر فرج، هشام الشاذلي، عابد عناني، يارا عزمي، أمل عبد الله، وحمدي عباس، إلى جانب صانع المحتوى أحمد نشيط، فيما تتولى الإخراج الصوتي آية حمزة.

ويُنتظر عرض فيلم"معّوز" (GOAT) في دور السينما اعتباراً من 23 أبريل، بنسخته العربية المدبلجة باللهجة المصرية.