يوسف الشريف يكشف عن اسمه الحقيقي مع صاحبة السعادة كشف الفنان يوسف الشريف عن اسمه الحقيقي ومن اختار له اسم الشهرة.وحكى يوسف الشريف خلال لقائه في برنامج صاحبة ا إقرأ المزيد

كشف الفنان يوسف الشريف عن اسمه الحقيقي ومن اختار له اسم الشهرة.

وحكى يوسف الشريف خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة": "أنا اسمي الحقيقي "محمد إسماعيل"، وإحنا بنحضر لفيلم " 7 ورقات كوتشينة" أستاذ شريف صبري المخرج قالي "محمد إسماعيل" مش اسم سينمائي وهنغيره وقالي هقولك اسم وشوف حبيته ولا لأ وهو اختار اسم يوسف الشريف وبقى اسمي على طول مفيش غير والدتي اللي بتقولي محمد".

واستعاد يوسف الشريف ذكريات عمله في البداية في الإعلانات وحكى عن علاقة الصداقة الكبيرة التي تجمعه بالفنان أمير كرارة قائلا: "أمير كرارة عشرة عمر نعرف بعض من وإحنا أطفال بنلعب في الشارع كنا جيران، في فترة أمير طلع بفكرة أن نروح البرامج كجمهور نقعد وناخد فلوس ونسقف، كنا بناخد وجبة و50 جنيه كنا في أواخر التسعينيات، تطور الموضوع وبقينا بنشارك في الإعلانات، أنا جاتلي الفرصة من إعلان كنت عملته مع المخرج شريف صبري وقالي أنت هتبقى بطل فيلمي اللي جاي كنت وقتها بتخرج من الجامعة".

وتابع يوسف الشريف: "هو عمل معايا مجهود وجاب ناس تمرني على التمثيل وأنا بحييه على اللي عمله معايا، كان بيدربني ومخليني تحت الاختبار، بعد ما اتخرجت كان المفروض أسافر فرنسا واشتغل هناك، رحت لشريف صبري وقلت له أنا هعمل الفيلم ولا لأ وقتها قالي هنعمله ودي الـ48 ساعة يا كنت مهندس في فرنسا يا ممثل في مصر، وعملنا الفيلم".