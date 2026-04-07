وكالة تسنيم الإيرانية :إيران تعرض حزمة مقترحات من 10 بنود لإنهاء الحرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 04:27 مساءً - قدمت إيران حزمة مقترحات وشروطاً لإنهاء المواجهة العسكرية، وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن إيران سلمت حزمة مقترحات تتضمن شروط إنهاء الحرب إلى الجانب الباكستاني (كوسيط)، وذلك بعد الانتصارات التي حققتها في ميدان المعركة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن المبادرة الإيرانية تتألف من عشرة بنود؛ حيث أكدت طهران فيها -استناداً إلى تجاربها السابقة- رفضها لمبدأ وقف إطلاق النار المؤقت، مشددة على ضرورة الإنهاء الدائم للحرب مع مراعاة التحفظات والمطالب الإيرانية.

وتشمل هذه المقترحات مجموعة من المطالب، من أبرزها: إنهاء الاشتباكات في المنطقة، وضع بروتوكول لضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز، وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى رفع العقوبات.

ويأتي تقديم هذه الوثيقة بعد التطورات التي شهدتها المناطق الغربية والوسطى في إيران يومي السبت والأحد، و عملية الإنزال الجوي الأمريكية؛ الأمر الذي أثبت مجدداً -بحسب الوكالة - تفوق إيران الميداني في الحرب، ودفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التراجع عن تهديداته السابقة والاكتفاء بتمديد مهل زمنية