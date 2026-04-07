إجراءات جديدة.. إلغاء الكارت الورقي للركاب المصريين في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 06:29 مساءً - قامت وزارة الطيران المدني المصرية، بالتأكيد على إلغاء استخدام "كارت الجوازات الورقي" للركاب المصريين بمطار القاهرة الدولي، سواء عند السفر أو الوصول، اعتباراً من يوم السبت 11 إبريل 2026.

إلغاء الكارت الورقي للركاب المصريين في مطار القاهرة

أوضحت الوزارة أن قرار إلغاء استخدام كارت الجوازات الورقي للركاب المصريين، يشمل جميع مباني الركاب بمطار القاهرة الدولي، ويأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية، بما يعزز مرونة وسلاسة حركة السفر ويقلل من زمن إنهاء الإجراءات.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة الغرض منها هو تطوير منظومة السفر الجوية، وتحقيق انسيابية أكبر في حركة الركاب، ورفع كفاءة التشغيل وفق المعايير الدولية الحديثة.

تحسين خدمات المسافرين في مطار القاهرة

أشار الدكتور "سامح الحفني" وهو يشغل منصب وزير الطيران المدني، إلى أن الإجراء يعكس توجهاً حكومياً لتحسين خدمات المسافرين وتعزيز كفاءة الأداء داخل المطار، بما يتماشى مع أحدث التطورات العالمية في صناعة النقل الجوي.

كما لفت الوزير إلى أن تطبيق هذا النظام سيتم تعميمه تدريجياً في جميع المطارات المصرية خلال الفترة المقبلة، مع توجيه الشكر لكافة الجهات الأمنية المعنية على جهودها وتعاونها المستمر، والذي كان له دور بارز في إنجاح هذا الإجراء.