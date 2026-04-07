تصعيد مهم في إيران.. غارات تستهدف جزيرة خرج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 06:29 مساءً - في تطور أمني متسارع يعكس تصاعد التوترات في المنطقة، شهدت إيران، اليوم الثلاثاء، سلسلة من الهجمات التي استهدفت بنى تحتية حيوية، أبرزها انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من جزيرة خرج الاستراتيجية، إلى جانب ضربات طالت خطوط السكك الحديدية والجسور الرئيسية، ما أثار مخاوف من تداعيات اقتصادية وأمنية واسعة.

انقطاع الكهرباء في جزيرة خرج الإيرانية بعد استهداف خطوط الطاقة

أفادت وسائل إعلام إيرانية بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في جزيرة خرج، عقب سقوط مقذوفات على خطوط نقل الكهرباء، ما أدى إلى تعطيل الإمدادات بشكل مفاجئ، وتكتسب الجزيرة أهمية بالغة نظرًا لكونها مركزًا رئيسيًا لصادرات النفط الإيرانية، حيث تمر عبرها النسبة الأكبر من الشحنات النفطية إلى الأسواق العالمية.

وأشارت وكالة مهر إلى سماع دوي انفجارات في محيط الجزيرة، وسط تقارير عن هجمات محتملة، كما نقل موقع Axios عن مسؤول أمريكي أن ضربات استهدفت مواقع عسكرية داخل الجزيرة، دون تأكيد رسمي من الجهات المعنية.

غارات جوية تستهدف السكك الحديدية في قزوين وتؤكدها تقارير دولية

في سياق متصل، ذكرت Reuters أن غارات جوية استهدفت خطًا للسكك الحديدية في مدينة قزوين شمال غربي طهران، ما يشير إلى اتساع نطاق الهجمات ليشمل قطاع النقل الحيوي.

وأكد الهلال الأحمر الإيراني تعرض خطوط السكك الحديدية لهجمات، موضحًا أن فرق الطوارئ تعمل على تقييم حجم الأضرار والاستجابة للحالات الطارئة، ويُعد هذا الاستهداف تطورًا لافتًا قد يؤثر على حركة النقل والإمدادات داخل البلاد.

إغلاق طريق تبريز طهران واستهداف جسور حيوية في وسط إيران

من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية إغلاق الطريق السريع الرابط بين تبريز وطهران في كلا الاتجاهين، بعد هجوم استهدف جسرًا رئيسيًا على هذا الطريق، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور بشكل كامل.

وفي السياق ذاته، أفاد مسؤول محلي في محافظة قم بأن هجومًا استهدف أحد جسور خطوط الاتصال خارج المدينة، في مؤشر على استمرار استهداف البنية التحتية الحيوية.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تشير طبيعة وتزامن الهجمات إلى مرحلة أكثر تعقيدًا، قد تحمل تداعيات واسعة على الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل غياب تأكيدات رسمية حاسمة بشأن الجهات المنفذة.