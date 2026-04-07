رئيس وكالة الطاقة الدولية: العالم يواجه أزمة أخطر من الأزمات السابقة مجتمعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 06:30 مساءً - صرح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، لصحيفة «لو فيجارو» الفرنسية، بأن أزمة النفط والغاز الناجمة عن حصار مضيق هرمز «أخطر من أزمات أعوام 1973 و1979 و2002 مجتمعة». وأضاف: «لم يشهد العالم قط انقطاعًا في إمدادات الطاقة بهذا الحجم».

وأوضح أن الدول الأكثر عرضة للخطر هي الدول النامية التي ستواجه صعوبات جمة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتسارع التضخم بشكل عام.

ووافقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي على الإفراج عن جزء من احتياطياتها الاستراتيجية. وقد تم بالفعل الإفراج عن جزء منها، والعملية مستمرة، بحسب بيرول.

ورداً على الضربات الإسرائيلية والأمريكية، أغلقت إيران مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وهو المضيق الذي يمر عبره نحو 20% من النفط والغاز العالمي بشكل منتظم، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.