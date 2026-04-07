بعد براءته من قضية المخدرات.. تحديد موعد خروج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 06:29 مساءً - شهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل والاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تطورات جديدة في قضية شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية والمتعلقة بـ شاكر وصديقه سعدني وذلك عقب صدور أحكام قضائية غيرت مسار القضية بالكامل.

براءة شاكر محظور دلوقتي في قضية المخدرات

في تطور مفاجئ حصل شاكر على حكم بالبراءة في قضية المخدرات التي كان متهمًا فيها وذلك بعد مراجعة الأدلة وسماع أقوال الشهود داخل المحكمة، وجاء الحكم لينهي فترة من الجدل حول ملابسات القضية خاصة مع تضارب الروايات خلال التحقيقات.

موعد خروج شاكر محظور دلوقتي من السجن

وعقب صدور حكم البراءة تم تحديد موعد الإفراج عن شاكر رسميًا ليكون يوم 19 أبريل 2026 حيث من المنتظر أن يغادر السجن بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والتي تشمل إنهاء الأوراق والتصاريح الخاصة بالإفراج.

خروج السعدني من السجن رسميًا

في المقابل شهدت القضية تطورًا آخر حيث تم الإفراج عن سعدني بشكل رسمي أمس بعد انتهاء فترة احتجازه ليصبح خارج محيط القضية بشكل كامل وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين تداولوا الخبر بكثافة عبر منصات التواصل.