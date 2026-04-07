تفاصيل جديدة حول منحة 400 جنيه من وزارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 06:29 مساءً - في تطور جديد يتعلق بالمنحة الاستثنائية التي أقرتها الحكومة بقيمة 400 جنيه، كشفت مصادر مطلعة عن استمرار صرف السلع المرتبطة بها للشهر الثالث على التوالي، مع تطبيق نظام التسعير الحر داخل المنافذ التموينية، بدلًا من الأسعار المدعمة المعتادة، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين حول مدى الاستفادة الحقيقية من هذه المنحة.

صرف سلع المنحة التموينية 400 جنيه بالسعر الحر داخل المنافذ

أكدت المصادر أن صرف سلع المنحة يتم بشكل منتظم عبر منظومة التموين، حيث يمكن للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بقيمة 400 جنيه، إلا أن هذه السلع تُباع بالسعر الحر وليس المدعم، على عكس السلع الأساسية المرتبطة بالبطاقات التموينية أو منظومة الخبز.

وأوضحت أن هذا التوجه يعني أن المواطن يتحمل فروق الأسعار، وهو ما قد يؤثر على حجم السلع التي يمكن الحصول عليها فعليًا، رغم ثبات قيمة الدعم النقدي المخصص للمنحة.

بدء صرف تموين أبريل 2026 واستمرار صرف المنحة للشهر الثالث

في السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء صرف مقررات شهر أبريل 2026، بالتوازي مع استمرار صرف المنحة الاستثنائية، التي دخلت شهرها الثالث.

وأشارت إلى أن السلع متوفرة داخل أكثر من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ "جمعيتي" و"كاري أون"، مع طرح نحو 33 سلعة متنوعة لتلبية احتياجات المواطنين المستفيدين من الدعم.

تفاصيل منحة 400 جنيه وعدد المستفيدين وتكلفة الحزمة الاجتماعية

تأتي هذه المنحة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق أن المواطنين المستحقين يتم إخطارهم عبر رسائل نصية (SMS) تؤكد أحقيتهم في صرف المنحة، بالتزامن مع إشعارات صرف الخبز.

وأضاف أن المنحة تُصرف بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة خلال شهري مارس وأبريل، مستهدفة نحو 10 ملايين بطاقة تمثل حوالي 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه.

ورغم انتظام الصرف وتوافر السلع، يظل تطبيق الأسعار الحرة محل نقاش، في ظل مطالبات بمراجعة آليات التنفيذ لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين من الدعم المقدم.