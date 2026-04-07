عماد النحاس مديراً فنياً للمصري بعد اعتذار الكوكى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 04:27 مساءً - قرر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي تعيين عماد النحاس مديراً فنياً للفريق خلفاً لنبيل الكوكي بعد تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة.

واعتذر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري، عن استكمال مهمته مع الفريق البورسعيدي، وذلك بعد تراجع النتائج وآخرها، هزيمة المصري أمام الزمالك في الدوري بأربعة أهداف مقابل هدف.

تفاصيل الجلسة الأخيرة بين مسؤولي المصري والكوكي

واتفق مسؤولو النادي المصري مع التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق، على فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، على أن يحصل الكوكي على نصف الشرط الجزائي في عقده مع المصري، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق في البطولات المحلية والأفريقية، وآخرها الهزيمة أمام الزمالك برباعية في الدوري.

أرقام نبيل الكوكي مع المصري

وتولى نبيل الكوكي المهمة الفنية للنادي المصري في بداية الموسم الجاري، وقاد الفريق في 37 مباراة، فاز خلالها فى 16 لقاء، وتعادل فى 13 مواجهة، وخسر 8 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري تحت قيادة الكوكي 50 هدفاً واعتزت شباكهم بـ 37 آخرين.

المصري يقبل اعتذار الكوكي

من جانبه، وافق مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، على الاعتذار الذي تقدم به التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومعه جهازه المعاون عن عدم الاستمرار في منصبه كمدير فني للفريق.

المصري يخسر أمام الزمالك للمرة الرابعة

وواجه النادي المصري فريق الزمالك في 5 مباريات خلال الموسم الجاري بمختلف البطولات المحلية والأفريقية، خسر في 4 مواجهات وتعادل في واحدة.

المصري يودع كأس مصر والكونفدرالية

وتحت القيادة الفنية للتونسي نبيل كوكي، ودع النادي المصري بطولة كأس مصر من دور الـ16 بعد خسارته أمام فريق زد بركلات الترجيح (5-4)، وذلك عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، كما ودع كأس الكونفدرالية الأفريقية عقب التعادل مع شباب بلوزداد في الدور ربع النهائي، في القاهرة بهدف لمثله وفي الجزائر سلبياً، بينما تأهل المصري لنصف نهائي كأس عاصمة مصر.

أرقام المصري في الدوري

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري، برصيد 32 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل فى مثلها، وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 24.