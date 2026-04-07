انطلاق اجتماع زراعة النواب حول غرامات الأرز وترشيد مياه الرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 04:27 مساءً - بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور السيد القصير، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الهامة تخص إعفاء المزارعين من مخالفات الأرز الموسم الماضي، وذلك بحضور وزير الموارد المائية الدكتور هاني سويلم، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق.

ويشهد اجتماع اللجنة مناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النواب فريد واصل بشأن حرمان مركز سمنود محافظة الغربية من زراعة الأرز، وعدم إعفاء المزارعين من مخالفات الأرز الموسم الماضي، هشام الحصرى بشأن المغالاة في فرض غرامات على مزارعي الأرز، ووجود شبهة إزدواجية في فرض الغرامات، وعاصم مرشد بشأن عدم تخصيص مساحات لزراعة الأرز بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

يأتى ذلك إلي جانب محمود حبيب، بشأن عدم تخصيص مساحات على ترعة قافلة وترعة القيناوية بمركز أبو حمص محافظة البحيرة ضمن خطة زراعة محصول الأرز لهذا العام، وسليمان وهدان، بشأن خطة الدولة نحو ترشيد استهلاك مياه الرى، ومتابعة تنفيذ نظم الرى الحديث.