وزير النقل يصل شمال سيناء ويتفقد مشروعات البنية التحتية بمدينة بير العبد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 02:24 مساءً - قام كامل الوزير، وزير النقل ظهر اليوم بجولة ميدانية موسعة في شمال سيناء، يرافقه محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور خالد مجاور لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية في قطاعي النقل والبنية التحتية، في إطار توجيهات الدولة بالإسراع في تنفيذ خطط التنمية الشاملة بسيناء.

مشروع خط السكة الحديد

واستهل الوزير جولته بتفقد مشروع خط السكة الحديد بـ مدينة بئر العبد، حيث تابع معدلات التنفيذ والوقوف على آخر مستجدات الأعمال الجارية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة.

وأشار إلى أن تطوير شبكة السكك الحديدية في سيناء يمثل ركيزة أساسية لتحسين حركة نقل الركاب والبضائع، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويُسهم في تسهيل حركة التنقل داخل المحافظة.

متابعة ميدانية للمشروعات القومية

تأتي هذه الجولة في سياق حرص الحكومة على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية، لضمان تحقيق مستهدفاتها التنموية في الوقت المحدد، وبما ينعكس إيجابيًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وزير النقل يتفقد المشاريع بمدينة بئر العبد

حديث بين الفريق كامل الوزير ومشايخ سيناء