وزير النقل يتفقد طريق بئر العبد ويقف على آخر استعدادات تأهيل الطريق الدولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 03:30 مساءً - أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جولة ميدانية تفقدية لطريق بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بأعمال رفع الكفاءة والتأهيل للطريق الدولي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتعزيز شبكة الطرق في مختلف أنحاء الجمهورية.

شرح تفصيلي للمشروع وتطوير البنية التحتية

وخلال الجولة، اطّلع الوزير على معدلات التنفيذ الجارية، واستمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع حول مراحل العمل الحالية وخطط التطوير المستهدفة، والتي تشمل تحسين كفاءة الطريق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتيسير حركة التنقل أمام المواطنين والمركبات الثقيلة.

كما شدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة الفنية والهندسية.

تعزيز الربط بين مختلف المناطق الحيوية

وأكد الوزير أن تطوير طريق بئر العبد يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الدولة الشاملة لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يسهم الطريق في تعزيز الربط بين مختلف المناطق الحيوية، ودعم حركة التجارة ونقل البضائع، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الطرق والمحاور الجديدة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية الدورية لكافة المشروعات لضمان تنفيذها بكفاءة وفاعلية.

تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات التفقدية التي تستهدف الوقوف على أرض الواقع وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المنشودة في سيناء، ودعم جهود الدولة في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.