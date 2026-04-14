كشف تفاصيل اتهام سيدة لعمها ونجله بالتعدى عليها بالضرب لخلافات حول الميراث فى القليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 03:30 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام عمها ونجله بالتعدى عليها بالسب والضرب لخلافات بينهم حول الميراث بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر، مقيمة بدائرة مركز شرطة طوخ، وبسؤالها قررت بأن مقطع الفيديو المشار إليه قديم سبق تداوله عام 2023 بشأن قيام عمها ونجليه بالتعدى عليها بالسب والضرب لخلافات بينهم حول الميراث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة آنذاك، وخلال عام 2024 صدر للمشكو فى حقهم أحكام قضائية بالبراءة.

وأضافت أنه بتاريخ 4 إبريل الجارى قام نجل عمها بالتعدى على والدتها بالسب وإحداث تلفات بمسكنها لذات الخلافات، فقامت على إثر ذلك بإعادة نشر مقطع الفيديو القديم بمواقع التواصل الإجتماعى نكاية به.

وأمكن ضبط المشكو فى حقه، فنى ميكانيكا مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، وبمواجهته أقر بوجود خلافات بينه وبين الشاكية وإتهمها بإعادة نشر مقطع الفيديو المشار إليه للتشهير به وأسرته.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.