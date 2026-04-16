لا تفوتك مواجهة حسم التأهل.. موعد مباراة الزمالك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 05:47 مساءً - تتجه أنظار جماهير الكرة الإفريقية إلى المواجهة المرتقبة بين الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل طابع الحسم بعد نتيجة الذهاب التي منحت الفريق الأبيض أفضلية مهمة.

يستضيف الزمالك المباراة على أرضية ملعب “ستاد القاهرة الدولي”، وسط دعم جماهيري كبير يراهن عليه الفريق في حسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور إلى جانب خبرته الطويلة في البطولات الإفريقية، وقدرته على التعامل مع المباريات الكبرى.

ويدخل الزمالك اللقاء بطموح تأكيد تفوقه بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الشقين الدفاعي والهجومي، لتجنب أي مفاجآت قد يقلب بها الفريق الجزائري مجريات المواجهة.

في المقابل، يدخل شباب بلوزداد المواجهة بشعار لا بديل عن الفوز، حيث يسعى الفريق الجزائري إلى تعويض خسارة الذهاب والعودة في النتيجة، من خلال الضغط الهجومي واستغلال أي مساحات في دفاع الزمالك، مع الاعتماد على السرعات في الخط الأمامي.

موعد مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد

من المنتظر أن تُقام المباراة يوم الجمعة 17 أبريل 2026 على ملعب القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة البداية في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في مواجهة ينتظر أن تكون قوية ومليئة بالإثارة حتى اللحظات الأخيرة.