القاهرة الإخبارية: إطلاق نار مكثف من قوات الاحتلال على خان يونس وجباليا في قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 03:30 مساءً -

أفاد بشير جبر مراسل «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حتى هذه اللحظة إطلاق نيران كثيفة باتجاه المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وهي المنطقة التي شهدت صباح اليوم استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين جراء الاستهدافات المتواصلة.

وأشار المراسل في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، إلى استمرار إطلاق النار المكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة جباليا وذلك في شمال القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، حيث تعمل الطواقم الطبية والإغاثية على نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة لتلقي العلاج.

وأوضح بشير جبر أن الليلة الماضية شهدت قصفًا عنيفًا في المناطق الشرقية من القطاع، خاصة تلك المصنفة باللون الأصفر، مع تكثيف إطلاق القذائف من الآليات الإسرائيلية، كما تزامن ذلك مع إطلاق نار من الزوارق الحربية الإسرائيلية باتجاه المناطق الغربية من القطاع، امتدادًا من الجنوب حتى مدينة بيت لاهيا شمالًا.

وبيّن أن هذا التصعيد يأتي ضمن عمليات عسكرية متواصلة تستهدف عدة مناطق داخل القطاع في وقت واحد، ما يزيد من حدة التوتر الميداني ويصعّب من جهود الطواقم الطبية والإغاثية في التعامل مع الإصابات.