مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 06:30 مساءً - بدأت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" لقاءها التشاوري حول مشروعها تبني مدونة سلوك للإعلام الرقمي في مصر، تحت شعار "نحو إعلام رقمي مسؤول"، بحضور نخبة من الإعلاميين وأساتذة الجامعات والحقوقيين المهتمين بالشأن الإعلامي.

وشارك في اللقاء الدكتورة سوزان قليني، عضوة المجلس القومي للمرأة، ومحمد القوصي، نائب مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر والسعودية، ومحمد الهواري، المدير التنفيذي لمؤسسة الفنار للإعلام، والكاتب الصحفي أكرم القصاص، والكاتب الصحفي يوسف أيوب، إلى جانب عدد من الخبراء.

ويهدف المشروع إلى وضع إطار أخلاقي وآليات واضحة تنظم الأداء الإعلامي في الفضاء الرقمي، تراعي الموازنة بين حق الوصول إلى المعلومات، وحرية التعبير، والمسؤولية المجتمعية، ومكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

كما يسعى إلى تعزيز دور الإعلام الرقمي كأداة فاعلة في دعم الحقوق والحريات، وليس انتهاكها.