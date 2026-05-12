النائب سيد عبدالعال: لن يأت لمصر 30 مليون سائح إلا بتغير ثقافة الشعب وتطوير البنية

النائب سيد عبدالعال: لن يأت لمصر 30 مليون سائح إلا بتغير ثقافة الشعب وتطوير البنية

وزير التخطيط يؤكد عمق الشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي لدعم الإصلاحات

وزير التخطيط يؤكد عمق الشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي لدعم الإصلاحات

شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودى ويؤكد تقديره لحسن الترتيبات لموسم الحج

شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودى ويؤكد تقديره لحسن الترتيبات لموسم الحج

الرئيس السيسي يشارك في افتتاح قمة «أفريقيا ـ فرنسا» بنيروبي لبحث تعزيز الشراكة والتنمية

الرئيس السيسي يشارك في افتتاح قمة «أفريقيا ـ فرنسا» بنيروبي لبحث تعزيز الشراكة والتنمية

ضبط مرتكبي واقعة النصب على شاب والاستيلاء على هاتفه المحمول بالقاهرة

ضبط مرتكبي واقعة النصب على شاب والاستيلاء على هاتفه المحمول بالقاهرة

الداخلية تنفي وجود نظام لمراقبة المكالمات عبر التطبيقات

الداخلية تنفي وجود نظام لمراقبة المكالمات عبر التطبيقات

تعاون حكومي لتعزيز التنمية.. اجتماع مشترك بين وزيري الشباب والزراعة

تعاون حكومي لتعزيز التنمية.. اجتماع مشترك بين وزيري الشباب والزراعة

الرئيس السيسي يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش قمة "أفريقيا – فرنسا"

الرئيس السيسي يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش قمة "أفريقيا – فرنسا"

الرئيس السيسي يلتقي رئيس جمهورية مدغشقر بالعاصمة الكينية نيروبي

الرئيس السيسي يلتقي رئيس جمهورية مدغشقر بالعاصمة الكينية نيروبي

تعاون منتخبي العراق والمغرب مع شركة جوجل.. طفرة...

تعاون منتخبي العراق والمغرب مع شركة جوجل.. طفرة...

الرئيسية أخبار مصرية

قائد القوات البحرية المصرية يلتقي نظيره الكيني خلال زيارته الإسكندرية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قائد القوات البحرية المصرية يلتقي نظيره الكيني خلال زيارته الإسكندرية

قائد القوات البحرية المصرية يلتقي نظيره الكيني خلال زيارته الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 12:30 مساءً - في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، لدعم جهود الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة، إستقبل الفريق محمود عادل فوزي قائد القوات البحرية اللواء بول أوور أوتينو قائد القوات البحرية الكينية والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الرسمية للقوات البحرية بالإسكندرية والتي استمرت لعدة أيام، كما عقد الجانبان مباحثات ثنائية تناولت عدداً من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك .

 

وعلى هامش الزيارة  قام الوفد بزيارة شملت الكلية البحرية لتفقد منظومة الإعداد والتأهيل للطلبة داخل الكلية التى تتم  وفقاً لأحدث النظم التعليمية، وكذا زيارة عدد من الوحدات البحرية المنضمة حديثاً للتعرف على القدرات القتالية وأحدث منظومات التسليح التى تمتلكها القوات البحرية المصرية ، فضلاً عن زيارة ترسانة الإسكندرية للتعرف على إمكانيات الشركة الرائدة في إنتاج وبناء الوحدات البحرية.

 

تأتى تلك الزيارة تأكيداً على حرص القوات المسلحة على دعم أواصر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.

 

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إخترنا لك

محافظ الجيزة يكلف محمود فؤاد برئاسة حى العجوزة

أخبار ذات صلة

0 تعليق