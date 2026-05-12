وزير الشؤون الإسلامية السعودي يوجه خطباء الجمعة بتوعية الحجاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 02:18 مساءً - أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، توجيهًا إلى خطباء الجوامع بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن الأحكام والآداب والتوجيهات المتعلقة بالحج، مع التأكيد على ضرورة التزام الحجاج بالأنظمة والتعليمات المنظمة للموسم.

وشدد التوجيه، الصادر اليوم، على أهمية توعية الحجاج بآداب أداء المناسك، وضرورة التحلي بالسكينة والالتزام بالإرشادات الصحية والتنظيمية؛ بما يسهم في أداء الفريضة في أجواء آمنة ومطمئنة.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية، في توجيهاته، ضرورة حث الحجاج على الإخلاص لله تعالى واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك، وبيان أن الحج لا يجب إلا على المستطيع، وأن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج.

كما تضمن التوجيه التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية المنظمة للحج، وفي مقدمتها الحصول على تصريح الحج النظامي، محذرًا من مخالفة الأنظمة وما قد يترتب عليها من أضرار وفوضى تؤثر على سلامة ضيوف الرحمن.

ودعا الوزير الخطباء إلى توعية الحجاج بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومنها الحصول على اللقاحات الموصى بها، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والحرص على شرب المياه، حفاظًا على سلامتهم خلال أداء المناسك.

وشدد التوجيه كذلك على ضرورة التحلي بالرفق والهدوء داخل المشاعر المقدسة والطرقات، والابتعاد عن التدافع أو إيذاء الآخرين، مع الالتزام بتنظيمات التفويج ومسارات الحركة.

كما أكد وزير الشؤون الإسلامية على عدم جواز رفع الشعارات السياسية أو غيرها خلال موسم الحج، مشيرًا إلى أن شعار الحاج هو التلبية لله تعالى، داعيًا إلى استثمار أيام الحج في الذكر والطاعة وقراءة القرآن، واجتناب اللغو والجدال.

وتضمن التوجيه أيضًا حث أصحاب حملات الحج على بذل أقصى الجهود لخدمة الحجاج، والوفاء بالتزاماتهم، والتحلي بالأمانة والإخلاص في أداء أعمالهم، بما يعكس الصورة المشرفة لخدمة ضيوف الرحمن.