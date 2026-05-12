السيسي في قمة أفريقيا ـ فرنسا: تشجيع صادرات الدول النامية ضرورة لتعزيز التنمية وكسر أزمة الديون

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 04:24 مساءً - شارك عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة أفريقيا ـ فرنسا المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، حيث ألقى كلمة مصر خلال جلسة مخصصة لمناقشة إصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز تمويل التنمية في الدول النامية والأفريقية.

وخلال كلمته، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب دعمًا حقيقيًا لصادرات الدول النامية وفتح أسواق جديدة أمامها، إلى جانب تعزيز فرص نمو الصناعات الوليدة داخل القارة الأفريقية، بما يسهم في دفع الاقتصاديات الناشئة نحو مزيد من الاستقرار.



“لا تنمية بدون سلام”

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن العلاقة بين السلام والتنمية علاقة مترابطة، قائلًا إن: “لا تنمية بدون سلام.. ولا سلام بدون تنمية”، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية العالمية تؤثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء، خاصة في القارة الأفريقية.



إصلاح النظام المالي العالمي

ودعا الرئيس إلى إصلاح شامل للنظام المالي الدولي بما يراعي احتياجات الدول النامية، ويعالج أزمة الديون المتفاقمة، خاصة في أفريقيا، مقترحًا حلولًا مبتكرة مثل مبادلة الديون بمشروعات تنموية، والتوسع في إصدار السندات الخضراء، وتطوير سياسات البنوك متعددة الأطراف.

كما أشار إلى ضرورة كسر الحلقة المفرغة للديون السيادية التي باتت تستنزف ميزانيات العديد من الدول الأفريقية على حساب قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة.



دعم التجارة الأفريقية

ولفت الرئيس إلى أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في سلاسل الإمداد، إلى جانب الاستثمار في بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم، بما يدعم مستقبل التنمية في القارة.