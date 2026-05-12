النائب سيد عبدالعال: لن يأت لمصر 30 مليون سائح إلا بتغير ثقافة الشعب وتطوير البنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 03:30 مساءً - قال النائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، إن مسألة وموضوع المطارات يرجع إلي استهداف استراتجية 2030 للوصول إلي 30 مليون سائح وهذا لن تقوم به شركة مصر للطيران ولكن بالتعاون مع الشركات المنافسة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة طلبى مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشان تطوير مصر للطيران وتعزيز قدرتها التنافسية و تطوير المطارات المصرية ومدى جاهزيتها في ظل تزايد الرحلات الدولية وأعداد الركاب، خاصة مطار سفنكس الدولي.