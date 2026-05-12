الرئيس السيسى يؤكد ثوابت الموقف المصرى الداعم لاستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيها

الرئيس السيسى يؤكد ثوابت الموقف المصرى الداعم لاستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيها

الرئيس السيسي يبحث مع مديرة صندوق النقد تعزيز الإصلاح الاقتصادي ودعم الاستقرار في مواجهة التحديات العالمية

الرئيس السيسي يبحث مع مديرة صندوق النقد تعزيز الإصلاح الاقتصادي ودعم الاستقرار في مواجهة التحديات العالمية

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الكيني على هامش أعمال قمة «إفريقيا – فرنسا»

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الكيني على هامش أعمال قمة «إفريقيا – فرنسا»

6 فوائد صحية لتناول الخضراوات الورقية يومياً

6 فوائد صحية لتناول الخضراوات الورقية يومياً

أخبار اليمن : تسجيل هزة أرضية في هذه المحافظة اليمنية

أخبار اليمن : تسجيل هزة أرضية في هذه المحافظة اليمنية

أخبار اليمن : مواطن يحرق نفسه داخل جامع في مأرب

أخبار اليمن : مواطن يحرق نفسه داخل جامع في مأرب

الرئيس السيسي: نتطلع لتعزيز استثمارات CMA – CGM الفرنسية في اقتصادية قناة السويس

الرئيس السيسي: نتطلع لتعزيز استثمارات CMA – CGM الفرنسية في اقتصادية قناة السويس

د. محمد فريد: 12 منطقة استثمارية في 6 محافظات باستثمارات 66.3 مليار جنيه

د. محمد فريد: 12 منطقة استثمارية في 6 محافظات باستثمارات 66.3 مليار جنيه

وزير التخطيط: التعاون المقبل مع OECD سيرتكز على الحوكمة ورفع تنافسية الاقتصاد

وزير التخطيط: التعاون المقبل مع OECD سيرتكز على الحوكمة ورفع تنافسية الاقتصاد

وزيرة الإسكان: مصر تسعى لتحويل المدن الجديدة إلى مراكز جذب استثماري عالمية

وزيرة الإسكان: مصر تسعى لتحويل المدن الجديدة إلى مراكز جذب استثماري عالمية

الرئيسية أخبار مصرية

وزيرة الثقافة تتوجه إلى جمهورية تتارستان لترؤس وفد مصر بمؤتمر وزراء الثقافة الإسلامي

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزيرة الثقافة تتوجه إلى جمهورية تتارستان لترؤس وفد مصر بمؤتمر وزراء الثقافة الإسلامي

وزيرة الثقافة تتوجه إلى جمهورية تتارستان لترؤس وفد مصر بمؤتمر وزراء الثقافة الإسلامي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 04:24 مساءً -  

تتوجه اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026، الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، إلى كازان عاصمة جمهورية تتارستان، بروسيا الاتحادية، لترأس وفد مصر المشارك في المؤتمر الرابع عشر لوزراء الثقافة في منظمة التعاون الإسلامي، الذي يُعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري، إلى جانب المشاركة في عدد من الفعاليات واللقاءات الثقافية، وذلك في إطار دعم التعاون الثقافي بين مصر وتتارستان، وتعزيز الشراكة في مجالات الفنون والتراث والصناعات الثقافية.

 

 

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "حوار الحضارات"، حيث تلقي وزيرة الثقافة كلمة مصر، التي تستعرض خلالها الدور الذي تقوم به الدولة المصرية في تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات، والمسار الذي تتبناه الدولة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار رؤية "الجمهورية الجديدة"، وإعادة تعريف دور الثقافة باعتبارها قوة محركة للتنمية وبناء الوعي.

 

 

ومن المقرر أن تعقد الدكتورة جيهان زكي، خلال تواجدها في كازان، عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء الثقافة والمسؤولين بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من بينهم أولغا ليوبيموفا، وزيرة الثقافة الروسية، وإيرادا أيوبوفا وزيرة ثقافة جمهورية تتارستان، إلى جانب سالم بن محمد المالك، المدير العام لـمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وذلك لبحث آليات تفعيل الشراكات الثقافية، والحفاظ على التراث، وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

 

 

كما تشارك وزيرة الثقافة في حفل افتتاح عام كازان عاصمة الثقافة الإسلامية 2026، إلى جانب حضور فعاليات منتدى كازان روسيا-العالم الإسلامي، الذي يُعد منصة دولية رفيعة المستوى لتعزيز التعاون بين روسيا ودول العالم الإسلامي، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية.

 

وتأتي زيارة وزيرة الثقافة إلى كازان تأكيدًا للدور الثقافي والحضاري الرائد لمصر، وحرصها على تعزيز جسور التواصل الثقافي مع الدول الإسلامية، بما يدعم قيم التنوع والانفتاح والحوار بين الشعوب. كما تمثل الزيارة استكمالًا للمباحثات التي جرت مؤخرًا بالقاهرة بين الدكتورة جيهان زكي ونظيرتها التتارستانية إيرادا أيوبوفا، على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان إلى مصر خلال شهر أبريل الماضي، والتي تناولت سبل تطوير التعاون الثقافي بين القاهرة وكازان، وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات التراث والفنون والثقافة

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

ضبط (98) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

أخبار ذات صلة

0 تعليق