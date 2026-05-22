وسط تسفيق حار.. ممر شرفي لطفل إماراتي بعد رحلة علاج ناجحة بمصر (فيديو)

وسط تسفيق حار.. ممر شرفي لطفل إماراتي بعد رحلة علاج ناجحة بمصر (فيديو)

وسط تسفيق حار.. ممر شرفي لطفل إماراتي بعد رحلة علاج ناجحة بمصر (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 مايو 2026 06:30 مساءً - احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمشهد إنساني مؤثر لطفل إماراتي أنهى مرحلته العلاجية داخل أحد المستشفيات المصرية، وسط حالة واسعة من الإشادة بمستوى الرعاية الطبية والعلاج الطبيعي في مصر، تحت عنوان تصدّر التعليقات: «يا مصر بتعمليها إزاي؟».

 

  

 

 

لحظة مؤثرة داخل المستشفى

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظات مؤثرة للطفل الإماراتي أثناء محاولته السير على قدميه بعد رحلة علاج وتأهيل، حيث اصطف الأطباء والعاملون بالمستشفى على جانبي الممر، يحيطونه بالتصفيق الحار والتشجيع المستمر لتحفيزه على استكمال خطواته الأولى نحو التعافي. وفي نهاية الممر، ظهر والد الطفل وهو يستقبله بالأحضان في مشهد إنساني لاقى تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين عبّروا عن تأثرهم الكبير بما حدث داخل المستشفى.

 

 

 

إشادات بكفاءة الأطباء المصريين

وتفاعل عدد كبير من المستخدمين مع الفيديو، مشيدين بمستوى الأطباء المصريين والكوادر الطبية، حيث جاءت من بين التعليقات المتداولة: «ما شاء الله على دكاترة مصر دايمًا مميزين»، فيما كتب آخرون: «الإنسانية قبل الطب»، و«مصر دائمًا حاضنة لكل العرب». كما أثنى المتابعون على أسلوب الدعم النفسي الذي قدّمه الفريق الطبي للطفل، مؤكدين أن المشهد يعكس روح الرحمة والاحتواء داخل المؤسسات الطبية المصرية.

 

 

 

العلاج الطبيعي ودوره في رحلة التعافي

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعى إلى أهمية العلاج الطبيعي والتأهيل النفسي في استعادة الأطفال لقدرتهم على الحركة بعد الإصابات أو العمليات الدقيقة، مؤكدين أن الدعم المعنوي من الأطباء وأطقم التمريض يمثل جزءًا أساسيًا من رحلة العلاج.

 

ورأى كثيرون أن المشهد يعكس صورة إيجابية عن القطاع الطبي المصري، خاصة في مجال العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي، الذي يشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.

 

 

 

تفاعل واسع على مواقع التواصل

وحصد الفيديو آلاف المشاهدات والتفاعلات خلال ساعات قليلة من تداوله، حيث عبّر مستخدمون من دول عربية مختلفة عن إعجابهم بالمشهد الإنساني، مشيدين بالعلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والإماراتي.

 

واعتبر متابعون أن ما حدث داخل المستشفى لا يعكس فقط نجاحًا طبيًا، بل يجسد أيضًا قيمة الدعم الإنساني والرحمة التي تصنع فارقًا حقيقيًا في حياة المرضى، خاصة الأطفال.

 

