مجلس الشيوخ يرفع جلساته والعودة للانعقاد 8 يونيو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 05:18 مساءً - رفع المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس على أن يعود للانعقاد يوم 8 يونيو المقبل.

 

مجلس الشيوخ يناقش تطوير مصر الطيران

وكان مجلس الشيوخ قد أحال خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد طلبى المناقشة حول تطوير مصر للطيران والمطارات، والمناقشات التى دارت بالجلسة وردود وزير الطيران إلى لجنة الإسكان والنقل لدراستها، وإعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة.

 

وشهدت الجلسة مناقشة الطلب المقدم من النائب إيهاب زكريا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، بما يعزز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، كما شهدت مناقشة الطلب المقدم من النائبة هبة شاروبيم، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير المطارات المصرية ومدى جاهزيتها في ظل تزايد الرحلات الدولية وأعداد الركاب، خاصة مطار سفنكس الدولى، كما استمع المجلس لمناقشات الأعضاء وردود الفريق سامح حفنى وزير الطيران المدنى.

 

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

تكليف محمود زين شنب برئاسة مركز ومدينة أبو النمرس

