وزير الطيران: حرب إيران رفعت تكلفة الوقود وصناعة الطيران هشة وتتأثر بأى أزمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 05:18 مساءً - أكد سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن صناعة الطيران تُعد من أكثر الصناعات حساسية في العالم، نظرًا لتأثرها المباشر بالأزمات العالمية والحروب وتقلبات أسعار الوقود.

خساىر شركة مصر للطيران بسبب زيادة أسعار الوقود

وقال سامح الحفني خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، إن أي زيادة مفاجئة في أسعار الوقود قد تؤدي إلى خسائر بملايين الدولارات خلال فترة قصيرة، موضحًا أن الوزارة تعمل على تقديم مستوى الخدمة الذي يتناسب مع الشريحة المستهدفة من المسافرين.

وأضاف أن الوزارة تواصل تطوير الخدمات داخل المطارات والطائرات وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن المنافسة العالمية لم تعد تعتمد فقط على عدد الطائرات، بل أصبحت مرتبطة بجودة التجربة الكاملة للمسافر ومستوى الخدمة المقدمة.

وأوضح وزير الطيران أن هناك خطة طويلة المدى لتطوير قطاع الطيران المدني بالكامل، تشمل تحديث الأسطول، وتحسين الخدمات، وتطوير البنية التشغيلية، والارتقاء بالعنصر البشري، بما يحقق مستوى يليق بمكانة مصر وإمكاناتها.

تداعيات الحرب الإيرانية على مصر للطيران

وتحدث الحفني عن تداعيات الحرب الإيرانية على قطاع الطيران، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود تسبب في زيادة التكلفة خلال شهري مارس وأبريل بنحو 53 مليون دولار، بما يعادل قرابة مليار و600 مليون جنيه، متوقعًا أن تتراوح الزيادة خلال شهر مايو بين 30 و40 مليون دولار إضافية.

وقال الفريق سامح الحفني: هذه المبالغ كانت من الممكن أن تتحول إلى أرباح، لكننا فقدناها بسبب ارتفاع أسعار الوقود، مؤكدًا أن صناعة الطيران توصف بأنها “صناعة هشة” لأن أي تطورات أو أزمات عالمية تؤثر عليها بشكل مباشر وقوي.

جاء ذلك خلال الجلسة لمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، والتى تشهد مناقشة طلبى مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير مصر للطيران، وتعزيز قدرتها التنافسية وتطوير المطارات المصرية ومدى جاهزيتها في ظل تزايد الرحلات الدولية وأعداد الركاب، خاصة مطار سفنكس الدولي.

وشهدت الجلسة مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب زكريا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، بما يعزز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

كما تشهد الجلسة مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير المطارات المصرية ومدى جاهزيتها في ظل تزايد الرحلات الدولية وأعداد الركاب، خاصة مطار سفنكس الدولي.