الرئيس السيسي يصل مطار عنتيبي الدولي في مستهل زيارة رسمية إلى جمهورية أوغندا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 01:24 مساءً - وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بسلامة الله، إلى مطار عنتيبي الدولي، في مستهل زيارة رسمية إلى جمهورية أوغندا، حيث كان في استقبال سيادته عند الوصول السيد روهاكانا روجوندا، المبعوث الخاص للرئيس الأوغندي المكلف بالمهام الخاصة، والسفير منذر سليم، سفير جمهورية مصر العربية لدى أوغندا، إلى جانب أعضاء السفارة المصرية في كمبالا.

وقد استعرض السيد الرئيس حرس الشرف بالمطار، قبل أن يتوجه إلى القصر الرئاسي في عنتيبي لإجراء المباحثات الرسمية مع فخامة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.