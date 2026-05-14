البيت الأبيض: الرئيس الصيني أبدى اهتماما بشراء النفط الأمريكي

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 مايو 2026 09:13 مساءً - – ذكر بيان صادر ​عن البيت الأبيض اليوم الخميس بشأن قمة ‌بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ أن الأخير عبر عن اهتمامه بشراء ​المزيد من النفط الأمريكي لتقليل اعتماد ​بكين على النفط الوارد عبر مضيق ⁠هرمز.

ولم يرد ذكر لشراء النفط في أي ​من الملخصات الصينية للاجتماع، والتي نشرتها وسائل ​إعلام رسمية.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية بعد على طلب للحصول على تعليق.

والصين هي أكبر مستورد للنفط ​في العالم لكن الولايات المتحدة لم تكن ​أبدا مصدرا أساسيا للخام بالنسبة لها.

ووصلت واردات النفط الأمريكي ‌لذروة ⁠بلغت 359 ألف برميل يوميا في 2020، وشكلت وقتها ما يقل قليلا فقط عن أربعة بالمئة من إجمالي ورادات النفط ​الصينية.

وفي 2024 ​قبل عودة ⁠ترامب للرئاسة في الولايات المتحدة، هبطت واردات النفط الأمريكي إلى ​الصين إلى 193 ألف برميل يوميا ​بقيمة ⁠تقدر بنحو ستة مليارات دولار.

الصين لم تستورد أي نفط من الولايات المتحدة منذ مايو ⁠​2025

ولم تستورد الصين أي نفط من الولايات المتحدة منذ مايو ⁠​2025، بسبب رسوم جمركية ​قدرها 20 بالمئة فرضت خلال الحرب التجارية بين البلدين.

