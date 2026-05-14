صحف إسبانيا تشيد بأداء حمزة عبد الكريم وتؤكد: موهبة مصرية تبهر برشلونة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 09:30 مساءً - سلّطت الصحف الإسبانية المقرّبة من نادي برشلونة الضوء على التألق اللافت للنجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب فريق برشلونة تحت 19 عامًا، بعدما لعب دورًا بارزًا في قيادة فريقه لتحقيق فوز كبير على تينيريفي، ضمن منافسات إياب ربع نهائي كأس الأبطال للشباب.

حمزة عبد الكريم يتألق مع برشلونة

وخاض فريق برشلونة للشباب مواجهة قوية أمام نظيره تينيريفي، مساء الخميس، على ملعب يوهان كرويف، في المباراة التي جمعت بينهما لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة التي تُقام لتحديد بطل الدوري الإسباني للفئات السنية.

وكان برشلونة قد تعرض للخسارة في مباراة الذهاب خارج ملعبه بنتيجة هدفين دون رد، ما جعل مواجهة الإياب تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للفريق الكتالوني، الذي دخل اللقاء بعزيمة واضحة من أجل تعويض النتيجة وتحقيق العودة.

ونجح شباب برشلونة في تقديم مباراة قوية انتهت بفوزهم بثلاثية نظيفة، ليقلبوا تأخرهم في مجموع المباراتين إلى انتصار مستحق حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وشهدت المباراة تألقًا كبيرًا من المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، الذي ظهر بصورة مميزة على مدار اللقاء، ونجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه خلال الشوط الثاني بعدما استغل كرة عرضية وأسكنها الشباك بضربة رأس رائعة، مؤكّدًا قدراته الكبيرة في التعامل مع الكرات الهوائية وتحركاته المميزة داخل منطقة الجزاء.

وواصل اللاعب المصري تهديد دفاع تينيريفي طوال المباراة، بعدما كان قريبًا من التسجيل في أكثر من مناسبة، قبل أن يغادر أرضية الملعب في الدقيقة 82 وسط إشادة كبيرة من الجماهير والجهاز الفني بعد المستوى المميز الذي قدمه.

وأكدت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن برشلونة فرض سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، مشيرة إلى أن حمزة عبد الكريم كاد أن يفتتح التسجيل مبكرًا بعدما ارتقى لكرة رأسية مرت بجوار القائم رغم تمركزه الجيد.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب المصري واصل محاولاته الهجومية، وسدد كرة قوية بقدمه اليمنى، إلا أن حارس تينيريفي نجح في التصدي لها، قبل أن ينجح حمزة في الشوط الثاني في ترجمة تفوقه بهدف مهم أعاد برشلونة إلى أجواء المباراة ومنح الفريق دفعة قوية نحو تحقيق الانتصار.

وأشادت الصحيفة بالإمكانات البدنية والفنية التي يمتلكها المهاجم المصري، مؤكدة أنه أظهر قوة كبيرة في الصراعات الهوائية، وكان أحد أبرز أسباب نجاح برشلونة في تحقيق العودة والتأهل إلى نصف النهائي.

عودة تاريخية بقيادة حمزة عبد الكريم

من جانبها، احتفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية بما قدمه حمزة عبد الكريم خلال اللقاء، مؤكدة أن اللاعب المصري قاد شباب برشلونة إلى عودة تاريخية بعدما ساهم بشكل مباشر في الفوز بثلاثية نظيفة على تينيريفي.

وأضافت الصحيفة أن حمزة يواصل إثبات نفسه داخل أكاديمية برشلونة، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع فريق الشباب، ليؤكد مكانته كواحد من أبرز المواهب الصاعدة داخل النادي الكتالوني خلال الفترة الحالية.

ويترقب جمهور برشلونة استمرار تألق اللاعب المصري خلال المباريات المقبلة، خاصة بعد الأداء اللافت الذي قدمه أمام تينيريفي، والدور الكبير الذي لعبه في قيادة فريقه نحو التأهل إلى المربع الذهبي من البطولة.