البرازيل تجدد عقد كارلو أنشيلوتي حتى مونديال 2030

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 09:30 مساءً - أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الخميس، تجديد عقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، ليستمر في قيادة “السيليساو” حتى نهائيات كأس العالم 2030، في خطوة تؤكد تمسك الاتحاد بالمشروع الفني الذي يقوده المدرب المخضرم منذ توليه المهمة في مايو 2025.

الإتحاد البرازيلي يؤمن مشروع أنشيلوتي حتي 2030

وأكد الاتحاد البرازيلي، في بيان رسمي، أن تمديد العقد يأتي بعد حالة الاستقرار الفني التي شهدها المنتخب خلال الفترة الماضية، إلى جانب الثقة الكبيرة التي اكتسبها أنشيلوتي داخل أروقة الكرة البرازيلية وبين الجماهير.

وسيمنح العقد الجديد المدرب الإيطالي فرصة قيادة البرازيل خلال دورة كاملة تمتد حتى مونديال 2030، مع مواصلة العمل على إعادة المنتخب المتوج بخمسة ألقاب عالمية إلى صدارة كرة القدم الدولية.

وقال أنشيلوتي في تصريحات عقب إعلان التمديد: "منذ وصولي إلى البرازيل أدركت قيمة كرة القدم بالنسبة لهذا الشعب. عملنا طوال العام الماضي لإعادة المنتخب إلى القمة، لكن طموحنا لا يتوقف. نريد المزيد من الانتصارات والمزيد من التطور. سعيد للغاية باستمرار هذه الرحلة حتى كأس العالم 2030."

وأضاف المدرب الإيطالي: "أشكر الاتحاد البرازيلي على ثقته الكبيرة، كما أشكر الجماهير البرازيلية على الاستقبال الرائع والدعم المستمر."

من جانبه، وصف سمير زاود رئيس الاتحاد البرازيلي قرار التجديد بـ"التاريخي"، مؤكدًا أن استمرار أنشيلوتي يمثل خطوة مهمة ضمن خطة تطوير الكرة البرازيلية وتعزيز تنافسية المنتخبات الوطنية خلال السنوات المقبلة.

كما أشاد جوستافو دياس نائب رئيس الاتحاد البرازيلي بالعمل الذي قدمه المدرب الإيطالي، مؤكدًا أن العلاقة القائمة على الثقة والاستقرار كانت العامل الأبرز في الوصول لاتفاق التمديد حتى 2030.

أرقام أنشيلوتي مع البرازيل

ومنذ توليه قيادة المنتخب البرازيلي، خاض أنشيلوتي 10 مباريات مع “السيليساو”، حقق خلالها 5 انتصارات وتعادلين مقابل 3 هزائم، بينما سجل المنتخب تحت قيادته 18 هدفًا واستقبلت شباكه 8 أهداف.