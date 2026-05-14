أسعار الذهب المحلية تواصل تراجعها وعيار 21 يسجل 6960 جنيها

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 مايو 2026 09:13 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، بنحو 10 جنيهات ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 6960 جنيهًا.

في حين استقرت الأوقية عالميًا عند مستوى 4690 دولارًا، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.

وسجل أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7954 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5966 جنيهًا، فيما استقر سعر الجنيه الذهب قرب مستوى 55680 جنيهًا.

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن السوق المصرية تشهد حالة من الهدوء النسبي وضعف وتيرة التداولات، وهو ما انعكس في انخفاض عدد تحديثات الأسعار اليومية مقارنة بالأيام الماضية، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يعكس انخفاض مستويات السيولة وحالة الترقب المسيطرة على المتعاملين بالسوق.

وأضاف إمبابي أن الذهب عيار 21 تحرك خلال الفترة الأخيرة في نطاق محدود بين 6965 و7015 جنيهًا، بما يعكس استقرارًا نسبيًا للأسعار مع ميل طفيف للتراجع، في ظل توازن العوامل المؤثرة على السوق.

وأوضح أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب اتسعت بصورة طفيفة لتسجل نحو 12.6 جنيه بالسالب، ما يعني أن الأسعار المحلية لا تزال أقل من المعادل المحسوب وفقًا للأسعار العالمية وسعر الصرف، وهو ما يعكس استمرار المنافسة بين التجار وضعف القوة الشرائية.

وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري قرب مستوى 53 جنيهًا ساهم في تهدئة حركة الذهب داخل السوق المحلية، موضحًا أن محدودية تحركات سعر الصرف قلصت من دوافع الشراء أو البيع العنيف المرتبط بتقلبات العملة، مضيفا أن استقرار الدولار حافظ على توازن نسبي في الأسعار المحلية رغم التحركات المحدودة للأوقية عالميًا، والتي ارتفعت بصورة طفيفة إلى نحو 4691 دولارًا.

وأوضح المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن الأسواق العالمية تترقب نتائج القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، خاصة مع مناقشة ملفات التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن أي مؤشرات على تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تحد من الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، إلا أن استمرار التوترات المرتبطة بالملف الإيراني ما زال يوفر دعمًا نسبيًا للأسعار العالمية.

ولفت إمبابي إلى أن استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة يمثل أحد أبرز العوامل الضاغطة على الذهب، بعد تزايد التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، مضيفا تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تأجيل توقعات خفض الفائدة الأمريكية، تعزز من قوة الدولار وتحد من مكاسب الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

كما أشار إلى أن تعيين كيفن وارش رئيسًا جديدًا للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعكس استمرار التوجه الحذر تجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

وتوقع إمبابي أن يتحرك الذهب عيار 21 خلال الفترة القصيرة المقبلة في نطاق عرضي بين 6950 و7050 جنيهًا، مع احتمالية اختبار مستوى 7000 جنيه مرة أخرى خلال الأسابيع المقبلة، موضحا أن اختراق مستوى 7050 جنيهًا سيظل مرتبطًا بتطورات المشهد الجيوسياسي العالمي، إلى جانب نتائج المفاوضات الأمريكية الصينية واتجاهات السياسة النقدية الأمريكية.

وأكد أن السوق المحلية ستظل مرتبطة بشكل رئيسي بتحركات الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار داخل مصر، مع استمرار حالة الحذر والترقب بين المستثمرين والمتعاملين بالسوق.

ومن جانبه، قال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية، إن السوق المحلية كانت قد تراجعت بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند مستوى 6995 جنيهًا وأغلق عند 6970 جنيهًا، بينما هبطت الأوقية العالمية بنحو 26 دولارًا بعدما افتتحت التداولات عند 4716 دولارًا وأغلقت عند 4690 دولارًا.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، بعدما واصلت أمس خسائرها لليوم الثالث على التوالي، متأثرة باستمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، في ظل تزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية مجددًا قبل نهاية العام.

كما تعرض الذهب لضغوط إضافية بفعل عمليات جني الأرباح بعد تسجيله أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 4773.58 دولارًا للأوقية.

وتتجه أنظار الأسواق العالمية إلى القمة المنعقدة في بكين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج ، وسط ترقب لنتائج المباحثات المتعلقة بتمديد الهدنة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إلى جانب مناقشة ملفات جيوسياسية معقدة، أبرزها تطورات الحرب الإيرانية ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز.

وذكر التقرير أن حالة عدم اليقين المرتبطة بوقف إطلاق النار في إيران، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية عقب بيانات التضخم الأخيرة، ساهمت في دعم الدولار كملاذ آمن، بينما فضّل المستثمرون التريث لحين اتضاح نتائج القمة الأمريكية الصينية.

كما نقلت تقارير لوكالة عن مصادر بالبيت الأبيض أن ترامب وشي اتفقا على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، في حين لم يتم التطرق إلى ملف تايوان خلال الاجتماع.

وفي السياق ذاته، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1% ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، مدعومًا بصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية. وأظهرت بيانات التضخم الأمريكية ارتفاع أسعار المستهلكين في أبريل بأعلى وتيرة خلال ثلاث سنوات، إلى جانب تسجيل أسعار المنتجين أكبر زيادة في أربع سنوات، ما عزز الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقًا لبيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة CME Group، ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر إلى 31.8% مقابل نحو 16% قبل أسبوع فقط، فيما ارتفعت احتمالات تثبيت الفائدة خلال اجتماع يونيو إلى 99%.

وفي المقابل، استمرت التدفقات الاستثمارية إلى صناديق الذهب، حيث ارتفعت حيازات صندوق SPDR Gold Trust بنحو 1.71 طن متري، لتسجل أعلى مستوى منذ نهاية أبريل الماضي عند 1039.99 طن.

كما سلط التقرير الضوء على التطورات في السوق الهندية، بعدما اتسعت الفجوة بين السعر المحلي والعالمي للذهب إلى أكثر من 200 دولار للأوقية، عقب قرار الهند رفع رسوم استيراد الذهب والفضة إلى 15% بدلًا من 6%، بهدف تقليص الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الروبية الهندية.

وأوضح التقرير أن القرار دفع المستثمرين في الهند إلى بيع الذهب لجني الأرباح، وسط ضعف الطلب المحلي، حيث عرض متعاملون خصومات وصلت إلى 207 دولارات للأوقية فوق الأسعار الرسمية، مقارنة بخصومات بلغت 17 دولارًا فقط في اليوم السابق، وفقًا لما نقلته وكالة عن متعاملين في سوق السبائك.

