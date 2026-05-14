يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 10:23 مساءً - يستضيف الاتفاق نظيره الاتحاد مساء اليوم الخميس على ملعب إيجو، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل الصراع المحتدم على تحسين المراكز في جدول الترتيب مع اقتراب الموسم من نهايته، حيث يسعى الاتحاد لمواصلة نتائجه الجيدة، بينما يطمح الاتفاق إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار جديد.

موقف الاتحاد والاتفاق في جدول الترتيب

يخوض الاتحاد اللقاء وهو يحتل المركز الخامس برصيد 52 نقطة، ويأمل في تعزيز موقعه ومواصلة الضغط على الفرق التي تسبقه في الترتيب.

على الجانب الآخر، يدخل الاتفاق المباراة في المركز السابع برصيد 49 نقطة، ويطمح إلى تقليص الفارق مع الاتحاد إلى نقطة واحدة فقط حال تحقيق الفوز.

وكان الاتفاق قد نجح في حسم مباراة الدور الأول لصالحه بهدف دون مقابل، ما يمنح الاتحاد دافعًا إضافيًا للثأر ورد الاعتبار.

موعد مباراة الاتحاد ضد الاتفاق

تنطلق المباراة مساء اليوم الخميس 14 مايو 2026، في تمام:

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق

تُذاع المباراة حصريًا عبر قناة ثمانية الرياضية HD، صاحبة الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري روشن السعودي.

يقوم المعلق الإماراتي فارس عوض بالتعليق على أحداث اللقاء

مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر

يمكن متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق ثمانية، الذي يتيح بثًا مباشرًا لجميع مباريات دوري روشن السعودي للمشتركين.

وتعد المواجهة فرصة مهمة للفريقين لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة، في لقاء ينتظر أن يشهد إثارة وندية كبيرة بين الطرفين.