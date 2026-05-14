قطع مياه الشرب بالقاهرة 10 ساعات السبت 16...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 10:23 مساءً - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن تنفيذ خطة مؤقتة لتعديل مسار أحد خطوط المياه الرئيسية، وهو ما سيترتب عليه انقطاع الخدمة عن عدد من المناطق الواقعة في نطاق حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك لمدة 10 ساعات متواصلة.

موعد قطع مياه الشرب بالقاهرة يوم السبت

أوضحت الشركة أن قطع المياه سوف يبدأ اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساء اليوم نفسه، على أن تشمل الأعمال نطاقًا واسعًا من المناطق السكنية والخدمية.

ما هي المناطق المتأثرة بقطع مياه الشرب في القاهرة

تشمل المناطق المتأثرة بانقطاع المياه كلًا من القطاوي والمناطق المحيطة بها، ومنشية مبارك، وعزبة المدرسة، وعزبة شاكر، وأيضًا كلاً من عزبة أبو العلا، وعزبة الورد، بالإضافة إلى مدينة الأمل الجديدة، وعزبة منصور، وهو ما قد يؤثر على الأنشطة اليومية للسكان خلال فترة التنفيذ.

سبب قطع مياه الشرب في القاهرة يوم السبت

أرجعت الشركة سبب هذا الانقطاع إلى قيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بشبكات الصرف الصحي في منطقة عزبة الأمل ببهتيم، الأمر الذي استلزم إعادة مسار خط مياه شرب رئيسي بقطر 600 مم، نتيجة تعارضه مع الأعمال الجارية في موقع المشروع.

وناشدت الشركة المواطنين، وخاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمرافق الحيوية داخل المناطق المتأثرة، ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتخزين كميات كافية من المياه لتغطية احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، تفاديًا لأي تأثير على الخدمات الأساسية.