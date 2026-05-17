وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي جهود خفض التصعيد ويدين استهداف محطة براكة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 08:18 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يوم الاحد ١٧ مايو الجاري.

أدان الوزير عبد العاطي خلال الاتصال باشد العبارات الاستهداف الذي طال محيط محطة براكة للطاقة النووية، مؤكدا تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات الشقيقة ودعمها التام لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها الوطنية.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة لخفض حدة التصعيد، حيث شدد وزير الخارجية على الموقف المصري الراسخ والثابت بأن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وسائر دول الخليج الشقيقة يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

كما تناول الوزيران مسار العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور مستمر في شتى المجالات، والذي يأتي انعكاسا للعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والحرص المتبادل لدى البلدين على الارتقاء بأطر التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.