نائب رئيس الوزراء: طرح 10 شركات جديدة فى البورصة منها بنك خلال العام الجاري

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 05:18 مساءً - كشف الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء أنه سيتم طرح 10 شركات في البورصة خلال العام الحالي منها بنك وشركتين تابعتين للقوات المسلحة.

كما منح الدكتور حسين عيسي نائب رئيس الوزراء، مناخ الاستثمار في مصر درجة 5 من 10 درجات، فيما منح الفرص الاستثمارية 9 من 10 درجات.

وجاء ذلك اليوم في الاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية برئاسة عمر مهنا رئيس الغرفة الأمريكية والعديد من الوزراء وخلال الحلقة النقاشية التي ادارتها الإعلامية لميس الحديدي.

ومنح عدد من المشاركين في الحلقة النقاشية مناخ الاستثمار في مصر درجات من 2 لـ 5 درجات من 10 درجات، فيما منحوا وجود فرص استثمارية متنوعة 9 درجات من 10.