نائب رئيس الوزراء: طرح 10 شركات جديدة فى البورصة منها بنك خلال العام الجاري

نائب رئيس الوزراء: طرح 10 شركات جديدة فى البورصة منها بنك خلال العام الجاري

الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ42 من المصابين الفلسطينيين

الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ42 من المصابين الفلسطينيين

وزارة الداخلية تواصل ورش التوعية بمخاطر مخططات إسقاط الدول داخل الجامعات (فيديو)

وزارة الداخلية تواصل ورش التوعية بمخاطر مخططات إسقاط الدول داخل الجامعات (فيديو)

أخبار اليمن : 72772 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

أخبار اليمن : 72772 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

وزير الاستثمار يبحث مع قيادات ڤودافون تسريع التحول الرقمي وتطوير منظومة التجارة

وزير الاستثمار يبحث مع قيادات ڤودافون تسريع التحول الرقمي وتطوير منظومة التجارة

النساجون الشرقيون تطلق منصة جديدة للتجارة الإلكترونية

النساجون الشرقيون تطلق منصة جديدة للتجارة الإلكترونية

أونكتاد يتوقع تباطؤ النمو العالمي إلى 2.6% في 2026

أونكتاد يتوقع تباطؤ النمو العالمي إلى 2.6% في 2026

وزير الاستثمار: الشراكة مع أفريكسيم بنك ركيزة لتعزيز التجارة البينية الأفريقية

وزير الاستثمار: الشراكة مع أفريكسيم بنك ركيزة لتعزيز التجارة البينية الأفريقية

البنك المركزي المصري: هدوء أسعار السلع الأساسية دعم تباطؤ التضخم الأساسي في أبريل

البنك المركزي المصري: هدوء أسعار السلع الأساسية دعم تباطؤ التضخم الأساسي في أبريل

الرئيسية أخبار مصرية

الأعلى للإعلام: مد بث البرامج الرياضية من أول يونيو بالتزامن مع كأس العالم

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأعلى للإعلام: مد بث البرامج الرياضية من أول يونيو بالتزامن مع كأس العالم

الأعلى للإعلام: مد بث البرامج الرياضية من أول يونيو بالتزامن مع كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 04:24 مساءً - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، السماح لجميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، باستمرار البث المباشر للبرامج الرياضية على مدار الـ 24 ساعة، والسماح بتقديم فقرة التحليل التحكيمي، اعتباراً من الاثنين الموافق 1 يونيو 2026 وحتى الجمعة الموافق 31 يوليو 2026، بمناسبة انطلاق مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وذلك استثناءً من قرار المجلس رقم 28 لسنة 2024.

 

عودة فقرة التحليل التحكيمي طوال مدة البطولة

تأتي هذه القرارات بناءً على التوصية التي رفعتها لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمنح استثناءات في مواعيد البث مراعاةً لفروق التوقيت، مع إلزام القنوات الفضائية بإخطار المجلس بجداول بثها الاستثنائي قبل 72 ساعة على الأقل من موعد البث.

 

اشتراطات محددة لفقرة التحكيم 

 

وأضافت لجنة ضبط أداء الإعلامي الرياضي، أنه فيما يتعلق بفقرة التحكيم، ونظراً للطابع الدولي للبطولة وضرورات التغطية الإعلامية المتخصصة، يُشترط أن يقتصر التحليل على الجانب الفني البحت بواسطة أحد خبراء التحكيم الحاصلين على الشارة الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأن تتم المعالجة بصورة موضوعية تخلو تماماً من أي طعن في النزاهة أو تشكيك في النوايا، ويحظر كل صياغة تنطوي على ادعاء بالتحيز أو الإهمال المتعمد أو ما في حكمهما.

 

وذلك على أن تزول هذه الاستثناءات تلقائياً بانتهاء المدة المقررة ليعود العمل بالقرار الأصلي سارياً بكامل أثره دون الحاجة لصدور قرار جديد، ويحتفظ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحقه الكامل في سحب هذه الاستثناءات من أي قناة تخالف هذه الاشتراطات.

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

الرئيس السيسى يوجه بتحسين هيكل المديونية وموارد أكبر للقطاعات الخدمية

أخبار ذات صلة

0 تعليق