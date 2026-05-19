وزير الاستثمار يبحث مع قيادات ڤودافون تسريع التحول الرقمي وتطوير منظومة التجارة

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 مايو 2026 05:01 مساءً - عقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع قيادات شركة ڤودافون مصر، لبحث فرص التعاون في ملفات الرقمنة والتحول الرقمي وتطوير الحلول التكنولوجية بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتيسير الإجراءات.

الرقمنة والتحول الرقمي يدعمان تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات

وأكد فريد أن الوزارة تعمل على التوسع في تطبيق الحلول الرقمية وربط الجهات المعنية إلكترونيًا، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة على المستثمرين والمتعاملين، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات التكنولوجية الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية.

وشارك في الاجتماع الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إلى جانب محمد عياد مساعد وزير الاستثمار، والمهندس شريف يحيى مساعد وزير الاستثمار لشئون التحول الرقمي، ود. ياسمين يماني، مكتب مساعد الوزير للتطوير والتحول الرقمي

كما ضم وفد شركة ڤودافون مصر محمود الخطيب نائب رئيس الشركة لقطاع الأعمال، ومأمون قداح رئيس قسم المبيعات، ومحمد بلبع رئيس قسم الحوسبة السحابية والحلول المتكاملة، وهشام رفعت مدير أول الشؤون العامة، ورامي عطاالله مدير أول إدارة مبيعات القطاع الحكومي، ورامز هاني مدير أول الحلول المتكاملة، وأحمد حمدي مدير أول هندسة الحلول، وخالد جاد مدير أول التحول الرقمي، ومحمود صبري نائب مدير الشؤون العامة.

وأضاف الوزير أن “المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة” يمثل منصة مهمة لدعم الابتكار واختبار الحلول الرقمية الحديثة المرتبطة بمنظومة التجارة والاستثمار، بما يعزز كفاءة الخدمات ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي.

قيادات ڤودافون مصر: نطور حلولًا رقمية تدعم ربط الجهات وتبسيط الإجراءات

ومن جانبها، استعرضت قيادات ڤودافون مصر عددًا من الحلول الرقمية الخاصة بربط الجهات المعنية بالتجارة وتطوير الخدمات الإلكترونية، مؤكدين حرص الشركة على دعم جهود الدولة في مجالات الرقمنة والتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية.

كما دارت المناقشات حول فرض التعاون في ميكنة منظومة التجارة والمشاركة في المختبر التنظيمي للتجارة الخارجية الذي تخطط الوزارة لإطلاقه خلال الفترة المقبلة.

