عيد أضحى بدون حرمان: قاعدة الـ 80 /20 لجسم ممشوق بخطوات فعالة

هل تعلّمين أن الكثيرات منّا يدخلن عيد الأضحى تحديدًا بفكرتين خاطئتين؟. نعم، الأولى: "سأحرم نفسي وأرفض كل شيء" فتشعر بالزعل والضيق، والثانية: "سآكل كل شيء فالعيد مرة في السنة" فتنتهي أيام العيد بحصولها على جسم متعب وطاقة منخفضة وندم.

لذا، سأشارككِ اليوم طريقة صحيةً في عالم الرشاقة، ربما لم يخبركِ بها أحد من قبل؛ وهي قاعدة الـ 80/20 . إنها ليست رجيمًا، بل فلسفة أنثوية تعلّمكِ كيف تأكلين بوعي، من دون حرمان، وتحافظين على أنوثتكِ، رشاقتك، أولادك، وعلاقاتك العائلية، في عيد الأضحى المبارك، حيث اللحوم والولائم والحلويات في كل مكان.

مع هذه القاعدة، ستصبحين المرأة التي تأكل وتستمتع، وتضحك مع الضيوف، وتفاجئ الجميع بأنوثتها الممشوقة وطاقتها العالية. وبما أن شعارنا هذ العام عبر موقع "دوت الخليج" عيد بلا حرمان.. بلا صراع.. وبلا ندم، لذا، اقرئي هذا المقال بجدية، نفذّي القاعدة بثقة، وانتظري النتائج الفورية؛ بناءً على توصيات استشارية التغذية العلاجية الدكتورة فريدة عبد العزيز من القاهرة.

قاعدة الـ 80/20 لعيد أضحى بلا حرمان

قاعدة ذهبية مستوحاة من مبدأ باريتو لوجبات صحية في عيد الأضحى 2026

ووفقًا للدكتورة فريدة عبد العزيز، تعني فكرة "عيد بلا حرمان" أن تستمتع المرأة بكل ما تحبه في العيد، من دون أن تشعر بالذنب أو تخسر تقدمها في اللياقة البدنية. وتعتبر قاعدة 80/20 دوت الخليج مفتاح هذا التوازن "مستوحاة من مبدأ باريتو"، أما عن تفاصيلها، فهي تعتمد على أن 80 % مرتبط بالتزام المرأة بأساسيات التغذية والحركة للحصول على جسم ممشوق وصحة جيدة. بينما 20 % مرتبط بمجهود المرأة في التفاصيل، مثل"التوقيت المثالي، المكملات، والتمارين البسيطة المتبعة".

قاعدة 80/20.. تُطبق خلال أيام عيد الأضحى 2026 بهذه الخطوات

وتابعت دكتورة فريدة، هذه القاعدة ليست مجرد نظام غذائي، بل فلسفة حياة تعلّم المرأة كيف تستمتع بأعيادها ومناسباتها من دون أن تخسر هدفها في الحصول على جسم صحي وممشوق؛ بعد اتباع هذه الخطوات:

الخطوة الأولى.. غيّري عقليتكِ (80 % من النجاح هنا)

تعتبر هذه الخطوة جوهر النجاح والتخلص من فكرة كل شيء أو لا شيء أي (رجيم قاسي أو فوضى أكل)، من خلال التالي:

قرّري بوعي أن تتناولي بذكاء 4 وجبات من كل 5، والوجبة الخامسة أستمتعي بها كليًا.

توقفي عن الشعور بالحرمان، لأنه سيدفعكِ للشراهة لاحقًا.

الخطوة الثانية: خطّطي لـ 80% من أيام العيد بتوازن

على سبيل المثال في أيام العيد العادية غير أيام الزيارات الثقيلة، التزمي بالتالي:

وجبة الإفطار .. 80% صحية

مصدر بروتين (بيض، جبن قريش، لبن يوناني).

مصدر كربوهيدرات معقدة (شوفان، خبز أسمر، فول).

حصة من الفواكه أو الخضار.

ملعقة عسل أو مربى قليلة السكر.

وجبة الغداء.. 80% صحية

املئي نصف طبقكِ بالخضار (مشوية، مسلوقة، سلطة).

ربع الطبق بروتين خالي من الدهون (دجاج مشوي، سمك، لحم أحمر قليل الدهن).

ربع الطبق كربوهيدرات (أرز بني، بطاطا حلوة، برغل).

طريقة طهي إما مشوي، مسلوق، أو باستخدام رذاذ زيت زيتون.

وجبة العشاء.. خفيفة وسهلة الهضم

لبن.

فواكه.

حفنة مكسرات.

الوجبات الخفيفة

زبادي طبيعي.

فواكه.

خيار وجزر.

الخطوة الثالثة.. استمتعي بـ 20% (أيام المرح أو الوجبات الحرة)

تخيّلي أن عندكِ 5 وجبات رئيسية في اليومين الأولين من العيد (زيارات عائلية). يمكن أن تكون واحدة من هذه الوجبات حرة تمامًا، أو يمكن تخصيص وجبة واحدة يوميًا، مثل (الغداء في بيت العائلة) كوجبة 20%. علمًا أن القاعدة الذهبية في الـ 20% دوت الخليج "لا تجمعي كل المحظورات في وجبة واحدة"، بمعنى: إذا أكلتِ كنافة، لا تأكلي سمبوسة مقلية معها "اختاري نوعًا واحدًا فقط في الوجبة. كذلك يمكنكِ تناول التالي:

قطعة كنافة أو معمول وليس 3 قطع.

3 ملاعق أرز بالشعرية بدلًا من طبق كامل.

كبسة أو مندي بحجم قبضة اليد مع أخذ السلطة بكثرة.

قطعة شوكولاتة صغيرة بعد الغداء.

الخطوة الرابعة.. الحركة والنشاط (تدعم الـ 80% وتسمح بالـ 20%)

بمعنى أن 20 % من الحركة و الجهد سيُعطي الـ 80% فعالية لحرق السعرات وتحسين المزاج، من خلال التالي:

امشي 20 دقيقة مشي يوميًا خلال أيام عيد الاضحى 2026.

استغّلي زيارة العيد في النزول قبل الموعد للمشي قليلًا أو التجول في الحديقة مع الأطفال.

مارسي تمرين سريع في المنزل "قفزJumping Jacks 10 دقائق تكفي لتنشيط الدورة الدموية.

الخطوة الخامسة.. حيّل عملية لعدم تجاوز الـ 20%

استفيدي من قاعدة الطبق في الولائم "املئي طبقكِ أولًا بالسلطة والخضار (النصف)، ثم أضيفي البروتين (الربع)، ثم الكربوهيدرات (الربع). هذا يضمن أن 80% من طبقكِ صحي تلقائيًا.

تذوقي ولا تناولي "خذّي لقمة أو اثنتين من الحلو الشهي، ثم أبعدي الطبق عن متناول يدكِ".

اشربي الماء قبل كل وجبة "كوبان كبيران من الماء يملآن المعدة ويقللان الجوع".

امضغي ببطء، لأن جسمكِ يحتاج إلى 20 دقيقة ليشعر بالشبع.

لا تذهبي للوليمة جائعة جدًا "تناولي تفاحة أو زبادي قبل الخروج".

الخطوة السادسة.. ماذا تفعلين بعد يوم "زيادة" (أكثر من 20%)؟

لا تعوضي هذه الزيادة بالحرمان في اليوم التالي.

عودي مباشرة إلى قاعدة 80 %.

زيّدي حركتكِ قليلاً "امشي 30 دقيقة بدلًا من 20 دقيقة".

تذكري دومًا أن وجبة أو يوم واحد لا يدمر شكلكِ، لكن أسبوع كامل من الفوضى سيدمر رشاقتكِ.

على الهامش.. نصائح مهمة لتطبيق قاعدة 80/20 في عيد الأضحى2026 بنجاح

الأطباق الصغيرة والمضغ ببطء أحد أساسيات تناول وجبات عيد الأضحى 2026 بدون حرمان

لا تتصدري المائدة، بل اجلسي في طرفها بعيدًا عن أطباق اللحم والحلويات.

استخدمي طبقًا صغيرًا، لأن الأطباق الكبيرة تخدع البصر وتزيد الكمية.

تذكري دومًا أنكِ لستِ مضطرة لأكل بقية الطعام حتى لا يرمى. التخزين أو التوزيع أفضل من تكديس السعرات في جسمكِ.

تجاهلي التعليقات الاجتماعية مثل "عيب ما تاكليش معانا". اجعلي ردكِ ذكيًا "أنا آكل على قد شهيتي".

اختاري القطع القليلة الدهن (المتن، الفخذ، الكتف) بدلًا من الضلوع أو اللية. كذلك أزيلي الشحم المرئي قبل الطهي أو قبل الأكل، ولا تخلطي أكثر من نوع لحم في الوجبة .

لا تأكلي أثناء الطبخ بل تذوقي بالملعقة الصغيرة فقط للتأكد من الطعم.

لا تنظفي أطباق الأطفال بأكل ما تبقى في صحونهم. هذا الفائض إما يرمى أو يقدم لحيوان أليف.

اجلّسي لتأكلي مثل أي فرد في العائلة، ولا تظلي واقفة تقدمين. لأن الجلوس يُقلل الأكل العشوائي.

إذا كنتِ مضطرة للوقوف كثيرًا في المطبخ، ارتدي حذاء مريحًا وحركي قدميكِ. لأن الوقوف الثابت يرهق العمود الفقري.

لا تعاقبي نفسك بحرمان اليوم التالي، بل اشربي ليمونة مع ماء دافئ صباحًا "تساعد على الهضم"، تناولي بروتين في أول وجبة "بيضة، لبن لتثبيت السكر"، وزودي المشي إلى 30 دقيقة كهدية لجسمكِ، لا كعقاب.

تذكري دومًا أن جسم المرأة يحتفظ بالماء بعد الأكل المالح، وهذا يزول بعد يومين من العودة للـ 80% الصحية.

إذا كنتِ حاملًا أو أم مرضعة، لا تتّبعي قاعدة 80/20 من دون استشارة طبيب التغذية.

كافئي نفسكِ بعد عيد الأضحى 2026 بشراء شيء غير الطعام (ملابس، عطر)، هذا يحفز الدماغ على الاستمرار.

وأخيرًا، تذكّري دومًا أن مفتاح الحفاظ على جسم ممشوق وصحة جيدة هو تنظيم ما تأكلين وليس الحرمان. كما أن اتباعكِ قاعدة 80/20 وخصوصًا في عيد الأضحى 2026 سيمنحكِ ما تحتاجينه للتوازن بين رغباتكِ واحتياجات جسمكِ. فهل أنتِ مستعدة للاستمتاع بأجواء العيد من دون حرمان؟.