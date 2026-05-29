ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي

دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 مايو 2026 06:13 مساءً - _ ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي، في ظل استمرار انخفاض معدلات التسريح رغم تداعيات الحرب مع إيران.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 5 آلاف طلب إلى 215 ألف طلب، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 23 مايو.

وكان اقتصاديون استطلعت «» آراءهم قد توقعوا تسجيل 211 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

ورغم استمرار موجات التسريح في بعض شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ظلت عمليات التسريح منخفضة بشكل عام، رغم حالة الضبابية الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الواردات منذ العام الماضي، إلى جانب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأدى الصراع إلى إغلاق مضيق هرمز، ما تسبب في ارتفاع أسعار عدد من السلع الأولية، من بينها النفط والأسمدة، وزيادة الضغوط التضخمية.

ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة في الولايات المتحدة عند 4.3% خلال مايو.

كما تراجعت الطلبات المستمرة للحصول على الإعانات مقارنة بالمستويات المرتفعة المسجلة العام الماضي، رغم أن جزءا من هذا الانخفاض يرجع على الأرجح إلى انتهاء أهلية بعض المستفيدين للحصول على الإعانات، والتي تقتصر على 26 أسبوعا في معظم الولايات الأمريكية.

