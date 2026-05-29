الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع وسط انسيابية لافتة لبدء رحلة العودة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مايو 2026 05:18 مساءً - في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والدموع، أنهى بعض الحجاج المتعجلون من أبناء البعثة المصرية مناسك حجهم هذا العام، بأداء طواف الوداع حول الكعبة المشرفة، إيذاناً ببدء رحلة العودة إلى أرض الوطن، بعد أن منّ الله عليهم بأداء الفريضة وسط منظومة خدمات متكاملة وخطط تفويج اتسمت بأعلى درجات الانسيابية والتنسيق.

رئيس بعثة الحج المصرية يزف بشرى سارة: حجاجنا بخير والأطقم الطبية تتابعهم

وشهد الحرم المكي الشريف تدفقاً كبيراً لضيوف الرحمن المتعجلين الذين توافدوا لوداع بيت الله الحرام بعد رمي الجمرات في أيام التشريق.

وتحركت الحشود المصرية وفق خطة زمنية محكمة وضعتها البعثة الرسمية بالتنسيق مع السلطات السعودية، مما ساهم في تيسير حركتهم ومنع التكدس، ليمر الطواف في سلام وأمان ودون تسجيل أي تدافع أو مشكلات لوجستية في المسارات المخصصة ل الحجاج.

ومن جانبه، زف رئيس بعثة الحج المصرية بشرى سارة لأهالي الحجاج في مصر، مؤكداً في تصريحات خاصة أن جميع حجاج البعثة الرسمية بخير وصحة جيدة، وأن عمليات التصعيد والنفرة وطواف الوداع تمت بنجاح ساحق وفق ما هو مخطط له غرف العمليات المركزية التابعة للبعثة.

وأشار إلى أن هناك تنسيقاً رفيع المستوى يجري حالياً مع شركات الطيران والمنافذ البرية لضمان سرعة وإنهاء إجراءات عودة المتعجلين إلى أرض الوطن بكل سهولة ويسر.

وعلى الصعيد الطبي، واصلت الأطقم الطبية التابعة لبعثة وزارة الصحة والسكان المصرية عملها على مدار الساعة، حيث انتشرت العيادات المتنقلة والفرق الطبية في أماكن إقامة الحجاج ومحيط الحرم المكي لمتابعة الحالات الصحية لضيوف الرحمن فور انتهائهم من الطواف.

وتقوم الأطقم الطبية بتقديم الرعاية الفورية والوقائية للحجاج، خاصة كبار السن والتعامل السريع مع حالات الإجهاد الحراري الناتجة عن المجهود البدني المبذول خلال المناسك.

ومع مغادرة الفوج الأول من الحجاج المتعجلين للأراضي المقدسة، سوف تسود حالة من الارتياح الشديد بين أفراد البعثة المصرية نظراً لنجاح خطة الطوارئ والسيطرة الكاملة على كافة التفاصيل التنفيذية، لتطوى صفحة مناسك هذا العام بنجاح مشهود يحسب للتكامل والتعاون الأمني والطبي والخدمي بين كافة الوزارات المعنية في البعثة المصرية.