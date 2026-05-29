تراجع برنت وارتفاع الخام الأمريكي بعد تقرير عن اتفاق أمريكي إيراني

دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 مايو 2026 06:13 مساءً - سي إن بي سي_ تباينت أسعار النفط عند التسوية اليوم الخميس، بعدما قلصت مكاسبها المسجلة في وقت سابق من الجلسة، عقب تقرير أفاد بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 58 سنتا، بما يعادل 0.62%، لتسجل عند التسوية 93.71 دولارا للبرميل.

في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بمقدار 22 سنتا، أو 0.25%، لتغلق عند 88.90 دولارا للبرميل.

وكان الخامان قد ارتفعا بأكثر من 2% خلال الجلسة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم أمريكي على مدينة بندر عباس الساحلية.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع أن الاتفاق بين واشنطن وطهران لا يزال بانتظار الموافقة النهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أبلغ الوسطاء بأنه يحتاج إلى بضعة أيام لاتخاذ القرار النهائي.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيرة معادية.

كما نقلت «» عن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة داخل إيران استهدفت موقعا عسكريا اعتبرته واشنطن تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وقال محلل السلع لدى «إيه.إن.زد» دانيال هاينز إن إمدادات النفط لا تزال محدودة، وإن نقاط الخلاف الرئيسية لم تُحل بعد.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام بمقدار 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتواصل انخفاضها للأسبوع السادس على التوالي.

