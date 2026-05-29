ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يغادرون مشعر منى بعد إتمام رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مايو 2026 05:18 مساءً - غادر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الجمعة الثانية عشرة من ذي الحجة لعام 1447هـ مشعر منى، بعد إتمام رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والرعاية من أكثر من 104 دول حول العالم.

 

وأدى ضيوف البرنامج رمي الجمرات بكل يسر وطمأنينة، في ظل خطط تنظيمية متقنة وخدمات ميدانية متكاملة أسهمت في انسيابية حركة التنقل بين المشاعر المقدسة، بما مكّن الحجاج من أداء مناسكهم في أجواء يسودها الأمن والراحة والسكينة.

 

وتوجّه ضيوف خادم الحرمين الشريفين عقب مغادرتهم مشعر منى إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، قبل توجههم إلى المدينة المنورة لقضاء عدة أيام بجوار المسجد النبوي، والصلاة في الروضة الشريفة، وزيارة مسجد قباء وعدد من المعالم التاريخية والإثرائية المرتبطة بالسيرة النبوية.

 

وأشاد عدد من ضيوف البرنامج من مختلف الجنسيات بما وجدوه من عناية واهتمام وخدمات متكاملة منذ وصولهم إلى المملكة وحتى أدائهم مناسك الحج، مثمنين الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن والعناية بالحجاج والمعتمرين.

 

 

كما نوّه الضيوف بحسن التنظيم والانسيابية في التنقل بين المشاعر المقدسة، وما وفرته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خدمات نوعية ورعاية مستمرة، بتوجيهات معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أسهمت في أدائهم للمناسك بكل راحة واطمئنان.

 

ورفع ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، على ما يقدمانه من جهود عظيمة لخدمة الإسلام والمسلمين، داعين الله تعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

 

 

 

