رئيس إكسون موبيل يحذر من ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير

مصر تدين اقتحامات المسجد الأقصى والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في القدس والضفة الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 05:18 مساءً - تعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ ادانتها للاقتحامات المتكررة والاستفزازية التي نفذها مستوطنون إسرائيليون للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وما صاحبها من ممارسات مرفوضة وانتهاكات تمس بحرمة المقدسات الإسلامية والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة. 

 

كما تدين مصر بصورة قاطعة التصعيد الإسرائيلي المتواصل في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلة، وما يشهده من اقتحامات واعتقالات واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.  

 

وتؤكد مصر أن هذه الممارسات التصعيدية من شأنها تأجيج التوتر وتقويض فرص تحقيق التهدئة والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها، محذرة من خطورة المساس بالمقدسات الدينية أو محاولة فرض واقع جديد في القدس المحتلة. 

 

وتجدد مصر مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة ويُسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

