رئيس إكسون موبيل يحذر من ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير

استعلم الآن .. وزارة التعليم تتيح أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة

استعلم الآن .. وزارة التعليم تتيح أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 05:18 مساءً - خطوات الحصول على أرقام الجلوس
 

وتقدم " صوت الأمة " فى التقرير التالى خطوات حصول الطلاب المتقدمين للامتحان على رقم الجلوس ولجنة الامتحان:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى "مركز المعلومات" https://emis.gov.eg/

- يضغط الطالب على أيقونة يمين الموقع بعنوان " منصة تسجيل التقدم للامتحان" .https://moe-register.emis.gov.eg/login

- بعد الضغط على اللينك يجد الطالب نفسه فى صفحة منصة الشهادات العامة.

- يضغط الطالب على أيقونة بعنوان" الاطلاع على أرقام الجلوس.

- يحصل الطالب على رقم جلوس الثانوية العامة 2026 من خلال البريد المدرسى الموحد والذى سبق وأن استخدمه الطالب فى تسجيل استمارة التقدم للامتحانات.

- بعد الدخول بالبريد المدرسى الموحد يظهر رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحانات للعام الدراسي الجارى 2026.

- يستطيع الطالب الحصول على بطاقة رقم الجلوس من المدرسة المقيد فيها بداية من يوم الثلاثاء 2 يونيو.

جدول امتحانات الثانوية العامة للنظام الجديد

ويؤدى طلاب الثانوية العامة نظام جديد امتحانات العام الدراسى 2026 يوم الأحد 21 يونيو الجارى بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 23 يونيو اللغة الأجنبية الثانية و الأحد 28 يونيو 2026 اللغة العربية والخميس 2 يوليو المقبل الكيمياء لشعبة علمى والجغرافيا لشعبة أدبى و الأحد 5 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 9 يوليو الفيزياء لشعبة علمى والتاريخ لشعبة أدبى والأحد 12 يوليو الرياضيات البحتة والخميس 16 يوليو الإحصاء لشعبة أدبى والاحياء لشعبة علمى علوم و الرياضيات التطبيقية لشعبة علمى رياضة.

