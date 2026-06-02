مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 02:18 مساءً - استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث، فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (6 رجال ، سيدتين لـ 7 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة بالقاهرة وبصحبتهم (7 أحداث) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.