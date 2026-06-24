صلاح وشوبير يزينان قائمة أفضل 10 لاعبين أفارقة تقييمًا في كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 09:30 مساءً - كشفت شبكة "WhoScored" العالمية عن قائمة أعلى 10 لاعبين أفارقة تقييمًا في بطولة كأس العالم 2026 حتى الآن، وذلك للاعبين الذين شاركوا في مباراتين كحد أدنى.

وجاءت القائمة والتقييمات على النحو التالي:

1 ) يان ديوماندي (كوت ديفوار) – 7.70

2 ) مصطفى شوبير (مصر) – 7.67

3 ) محمد صلاح (مصر) – 7.66

4 ) ديني بورجيس (كاب فيردي) – 7.63

5 ) أماد ديالو (كوت ديفوار) – 7.56

6 ) ويلفريد سينجو (كوت ديفوار) – 7.48

7 ) جيديون منساه (غانا) – 7.40

8 ) إسماعيل صيباري (المغرب) – 7.31

9 ) نائل العيناوي (المغرب) – 7.31

10 ) إبراهيم دياز (المغرب) – 7.30

منتخب مصر ضمن قائمة الأفضل في كأس العالم 2026

وتواجد منتخب مصر ضمن قائمة أفضل 10 منتخبات في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وذلك عقب نهاية منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وفقاً لموقع "FotMob" العالمي، حصل منتخب مصر على تقييم 7.17 10 في التقييم الذي أعده عن مستويات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، متفوقًا على منتخبات كندا والمغرب والبرتغال واليابان والنرويج والبرازيل على الترتيب.

وتصدر منتخب فرنسا قائمة أفضل 10 منتخبات في كأس العالم 2026، بنهاية منافسات الجولة الثانية، وذلك بعدما حصل على تقييم 7.56 – 10، متفوقًا على منتخب ألمانيا صاحب المرتبة الثانية بتقييم 7.43 – 10، ثم إسبانيا في المرتبة الثالثة بتقييم 7.35 – 10.