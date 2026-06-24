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التشكيل الرسمي لمواجهة البوسنة والهرسك ضد قطر في كأس العالم 2026

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التشكيل الرسمي لمواجهة البوسنة والهرسك ضد قطر في كأس العالم 2026

التشكيل الرسمي لمواجهة البوسنة والهرسك ضد قطر في كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 11:18 مساءً - أعلن الإسباني جولين لوبيتيجي، المدير الفني لمنتخب قطر، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة منتخب البوسنة والهرسك، في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

 

 

 

ويدخل المنتخب القطري اللقاء بشعار "لا بديل عن الفوز" من أجل الإبقاء على آماله في التأهل إلى الدور التالي، بعدما حصد نقطة واحدة فقط خلال أول جولتين من منافسات المجموعة الثانية.

 

تشكيل منتخب قطر

- حراسة المرمى: محمود أبو ندى.

 

- خط الدفاع: بيدرو ميجيل، عيسى لايي، جاسم جابر، بوعلام خوخي، سلطان البراك.

 

- خط الوسط: كريم بوضياف، أحمد فتحي.

 

- خط الهجوم: إدميلسون جونيور، حسن الهيدوس، أكرم عفيف.

 

في المقابل، كشف سيرجي بارباريز، المدير الفني لمنتخب البوسنة والهرسك، عن تشكيل فريقه الأساسي لخوض المواجهة التي يحتضنها ملعب سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

تشكيل منتخب البوسنة والهرسك

- حراسة المرمى: نيكولا فاسيلي.

 

- خط الدفاع: أريان ماليتش، نيكولا كاتيتش، ستيبان راديليتش، سعيد كولازيناتش.

 

- خط الوسط: كريم ألايبجوفيتش، إيفان باشيتش، إيفان شونيتش، إسمير بيركترفيتش.

 

- خط الهجوم: إيرميدين ديميروفيتش، إيدين دجيكو.

 

ويحتل منتخب البوسنة والهرسك المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن منتخب قطر صاحب المركز الرابع، ما يمنح المباراة أهمية كبيرة للطرفين في سباق التأهل.

 

ويتمسك "العنابي" بفرصه في بلوغ الدور المقبل، إذ يحتاج إلى تحقيق الفوز وانتظار نتائج المباريات الأخرى، بعدما استهل مشواره بالتعادل أمام سويسرا قبل أن يتعرض لخسارة ثقيلة أمام كندا بنتيجة 6-0 في الجولة الثانية.

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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